Ionuț Mocăniță ajunge la testul poligraf, la Insula Iubirii. Ce condiție pune concurentul înainte de a răspunde întrebărilor

Radu Vâlcan îl surprinde pe Ionuț Mocăniță cu o vizită la testul poligraf. Iată cum au descurs lucrurile.

Ionuț Mocăniță a fost de acord în urmă cu câteva ediții să participe la testul poligraf pentru a-i arăta Claudiei Ion că poate avea încredere în el. Radu Vâlcan i-a oferit această șansă chiar în ediția din această seară.

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Ionuț Mocăniță ajunge la testul poligraf, la Insula Iubirii

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Mocăniță a aflat că trebuie să se pregătească nu de ceremonia focului, ci de testul poligraf.

„I-a picat masca, fața, tot ce vrei tu i-a picat când a auzit de testul poligraf”, a relatat Oana.

„A zis din inerție da, s-a gândit că dacă zice nu pică și mai prost”, e de părere Rebecca. „Zic da, că doar n-aduc ăștia test poligraf!”

„Acel moment este chiar acum. Sper că ești pregătit”, îi spune Radu Vâlcan. „E chiar nerăbdător!”

Nu doar Claudia a dorit să știe adevărul, ci și ispitele feminine, și concurenții voiau să afle dacă ceea ce le-a spus este sau nu minciună.

„Ea a zis că nu vrea să facă testul poligraf și oarecum mi se pare puțin că pe mine m-ar pune să fac, iar ea refuză”, spune Mocăniță.

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Ionuț Mocăniță s-a întâlnit cu Radu Vâlcan și cu examinatorul poligraf autorizat.

„Am înțeles că v-ați dat consimțământul acum câteva zile”, spune examinatorul. „În legătură cu o posibilă infidelitate a dumneavoastră. Prima oară trebuie să vă înștiințez că, conform legii, nimeni nu are voie să vă oblige să faceți acest test poligraf, testarea se face exclusiv cu acordul dumneavoastră.”

„Ionuț, totul în regulă până acum?” întreabă Radu Vâlcan.

„Da, e totul în regulă, înțeleg procedura, înțeleg ce mi-ați spus nu mi se pare nimic anormal”, spune concurentul. „Doar că aș fi vrut să fie din partea amândurora. Testul acesta de fidelitate, să arate fidelitatea pentru Claudia este, dar aș vrea să fie reciproc ca să putem amândoi să fim sinceri. Consider că dacă eu îl fac sunt sincer, iar ea mă lasă cu ochii-n soare, eu l-am făcut degeaba p-ăsta!”

„Să nu uităm că tu ai fost de acord cu acest test!” îi spune Radu.

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„Și am fost atunci cu emoțiile și m-am gândit că de-a lungul relației eu am tras multe lururi”, explică Mocăniță. „Vreau să fie cu mine împreună. Aș vrea și eu la rândul meu să îi pun ei niște întrebări, să știu și eu ce s-a întâmplat! Această oportunitate să nu fie doar pentru ea, să fie și pentru mine. Pentru că aș putea să vorbesc și fără acest test.”

„Sunt perfect de acord cu ce spui, doar că până să facă ea sau nu testul, tu ți-ai dat deja acordul ”, îi spune Radu Vâlcan. „Promisiunea e promisiune.”

„În momentul respectiv am gândit așa, dar având în vedere că noi avem o relație și suntem împreună, consider că nu mai este necesar să-l fac doar eu”, adaugă Ionuț.

„Am acceptat pentru că vreau să-i dau șansa, dar în același timp consider că șansa mea să fie la fel, să văd și eu dubiile pe care eu mi le-am făcut în sufletul meu și așa... să fie șansa și pentru mine”, explică el.

„Nu înțeleg ce vrei. Adică tu vrei să condiționezi, de fapt”, spune Radu.

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„Nu e o condiționare”, răspunde Mocăniță. „Mi se pare ceva normal, pentru că eu îi demonstrez ceva ei la care și eu la rândul meu... nu doar ea are nemulțumiri! (...) Și eu la rândul meu vreau să am această oportunitate să aflu niște lucruri.”

Mocăniță i-a spus lui Radu Vâlcan că dorește să afle care a fost, de fapt, situația cu băiatul cu care a fost Claudia: „Eu am aflat abia după ce ne-am despărțit. Sunt lucruri care se întâmplau în timpul relației mele! Vreau să văd dacă ea a refuzat, cum spune, sau dacă toate lumea râdea cu un motiv (...) Chestiile ăstea care la ea s-au infliltrat cu două săptămâni înainte să venim aici, eu le am demult. (...) De ce nu a venit să-mi spună? (...) Toată lumea știa, eu nu știam. tot parcursul ăsta m-a făcut să realizez niște lucruri. (...) Consider că eu dacă fac acest test, iar ea nu-l face, îl fac degeaba!”

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„Cea mai importantă componentă în situația asta este mândria ta, orgoliul tău de a arăta că tu ai spus adevărul. Dincolo de ce îi arăți Claudiei, de ceea ce va vedea și va înțelege de la tine este faptul că tu demonstrezi că ceea ce nu știu de ce te acuză într-un fel sau altul nu este adevărat”, îi spune Radu. „Până la Claudia, este mai important ce demonstrezi tu.”

„De asta ar fi corect (...) să fie din partea amândurora”, adaugă Mocăniță. „Să accepte și ea.”

Ionuț Mocăniță a condiționat participarea la testul poligraf de decizia Claudiei Ion de a face același lucru.