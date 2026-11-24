Maria Avram a publicat un mesaj emoționant despre Nattasha Black de la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit fosta concurentă despre prietenia lor?

Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a publicat un mesaj plin de sinceritate despre prietenia sa cu Nattasha Black, una dintre concurentele sezonului 10 al emisiunii. Cele două par să fi dezvoltat o legătură strânsă, iar fosta participantă la reality show a ținut să transmită câteva cuvinte emoționante despre persoana care i-a devenit apropiată.

Maria Avram, mesaj neașteptat despre Nattasha Black de la Insula Iubirii

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, iar poveștile participanților continuă să atragă atenția publicului. Dincolo de experiențele trăite în Thailanda și de momentele tensionate din timpul testului suprem al iubirii, se pare că această ediție a adus și prietenii neașteptate. Una dintre acestea este cea dintre Maria Avram și Nattasha Black.

Recent, Maria a publicat pe rețelele sociale un mesaj special dedicat prietenei sale. Fosta concurentă a vorbit despre calitățile Nattashei și despre felul în care aceasta se comportă dincolo de imaginea pe care o afișează în fața publicului. Mai mult, Maria a lăsat să se înțeleagă că nu se lasă influențată de părerile celor din jur și că preferă să judece oamenii în funcție de ceea ce demonstrează în timp.

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„Știi ce face un om cu adevărat special? Nu vorbele, ci faptele, energia și căldura cu care îți atinge sufletul. Nattasha, dincolo de ceea ce lasă să se vadă, este un suflet sensibil, cald și plin de iubire. Unii poate se îndoiesc, dar eu am învățat că timpul arată adevărul despre oameni. Iar eu păstrez în viața mea doar oameni cu suflet, iar Nattasha este, înainte de orice, om”, a scris Maria, alături de o fotografie în care apare împreună cu Nattasha.

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Maria Avram și Nattasha Black, surprinse împreună și în afara emisiunii

Nu este prima dată când Maria Avram și Nattasha Black își afișează apropierea. Cele două au fost surprinse împreună și în trecut, iar prietenia lor pare să se fi consolidat inclusiv după experiența Insula Iubirii.

La un moment dat, cele două au mers împreună într-un club din Londra, unde au petrecut timp una în compania celeilalte. Aparițiile lor comune și mesajele publicate în mediul online arată că legătura dintre ele nu s-a limitat la perioada filmărilor.

De această dată, Maria a ales să îi transmită public Nattashei un mesaj de apreciere, subliniind că, dincolo de aparențe și de părerile celor din jur, ceea ce contează cu adevărat sunt caracterul și faptele unui om.