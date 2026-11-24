Cartofii, arahidele, lactatele integrale și brânza sunt considerate nesănătoase, însă studiile arată că pot avea beneficii importante pentru organism.

Patru alimente considerate nesănătoase, dar care sunt, de fapt, benefice. Ce spun specialiștii și de ce nu ar trebui să le eviți | Shutterstock

Deși sunt adesea incluse pe lista alimentelor considerate nesănătoase, patru produse pe care mulți oameni le consumă în mod regulat ar putea avea, de fapt, numeroase beneficii pentru organism.

Patru alimente considerate nesănătoase, dar care sunt, de fapt, benefice

Specialiștii atrag atenția că anumite alimente au fost privite mult timp cu reticență din cauza conținutului de grăsimi, amidon sau calorii, însă cercetările recente au scos la iveală și efectele lor pozitive asupra sănătății.

Organismul are nevoie de o varietate de vitamine, minerale și nutrienți, iar unele dintre acestea se găsesc inclusiv în alimente care au fost considerate, multă vreme, nepotrivite pentru o dietă echilibrată.

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Cartofii, arahidele, lactatele integrale și brânza se numără printre produsele care ar putea contribui la menținerea sănătății intestinale și cardiovasculare, la creșterea aportului de proteine și la reducerea riscului anumitor afecțiuni. Desigur, beneficiile depind și de cantitățile consumate, dar și de modul în care aceste alimente sunt preparate.

Cartofii

Cartofii sunt adesea considerați o sursă importantă de amidon și calorii, motiv pentru care multe persoane încearcă să îi evite atunci când vor să slăbească. Totuși, acest aliment de bază este bogat în nutrienți și poate face parte dintr-o dietă echilibrată.

Cartofii albi conțin fibre, potasiu, vitaminele C și B6, dar și cupru, magneziu și niacină. În plus, oferă o cantitate importantă de vitamine, minerale și antioxidanți în raport cu numărul de calorii.

Potrivit informațiilor prezentate de New York Post, consumul de cartofi a fost asociat în unele cercetări cu un risc mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare.

De asemenea, amidonul rezistent din cartofii fierți și răciți poate contribui la sănătatea intestinală, deoarece favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.

Arahidele

Deși au un conținut ridicat de grăsimi, arahidele sunt o sursă de nutrienți importanți pentru organism. Acestea conțin în principal grăsimi nesaturate, considerate benefice pentru sănătatea inimii, dar și proteine, fibre și vitamine esențiale.

Printre nutrienții pe care îi oferă se numără vitaminele B3 și E, cunoscute pentru rolurile lor în funcționarea organismului și protejarea celulelor.

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În plus, arahidele conțin compuși vegetali și antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi, molecule implicate în apariția stresului oxidativ. Consumul lor, în cantități moderate și preferabil în variante fără adaos de sare sau zahăr, poate fi o modalitate simplă de a diversifica alimentația.

Lactatele integrale

Multă vreme, lactatele integrale au fost privite cu reticență din cauza conținutului de grăsimi saturate. Se considera că acestea ar putea contribui la creșterea colesterolului și a greutății corporale.

Cu toate acestea, cercetările mai recente au nuanțat această perspectivă. Unele studii au identificat asocieri între consumul de lactate integrale și indicatori metabolici favorabili, inclusiv o greutate corporală mai mică și valori mai bune ale tensiunii arteriale.

De asemenea, un studiu care a urmărit consumul zilnic de lapte integral timp de 12 săptămâni a identificat o asociere cu o circumferință mai mică a taliei, potrivit publicației New York Post.

Lactatele oferă proteine, calciu, fosfor și vitamine, nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor și funcționarea organismului. Totuși, efectele pot varia de la o persoană la alta, iar consumul trebuie adaptat nevoilor individuale.

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Brânza

Brânza este un alt aliment care a fost adesea evitat din cauza conținutului de grăsimi și calorii. Cu toate acestea, cercetările au evidențiat că un consum moderat ar putea avea și efecte favorabile asupra sănătății.

Acest produs lactat este o sursă importantă de proteine și calciu, contribuind la menținerea sănătății oaselor și a masei musculare. În plus, unele studii au asociat consumul de brânză cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și coronariene.

Cercetările au identificat, de asemenea, posibile legături între consumul acestui aliment și o incidență mai redusă a accidentelor vasculare cerebrale și a diabetului.

Faptul că un aliment conține grăsimi sau amidon nu înseamnă automat că trebuie eliminat din alimentație. Cartofii, arahidele, lactatele integrale și brânza pot furniza nutrienți valoroși, dacă sunt consumate în cantități potrivite și integrate într-un stil de viață echilibrat.