Mira și Jaguarul au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii. Ce decizie a luat concurenta în privința relației cu Ian

Mira duce lucrurile mai departe alături de ispita George. Iată ce declară despre relația cu Ian.

Mira a început testul la Insula Iubirii sezonul X alături de ispita George. Iubita lui Ian nu se mai abține în fața Jaguarului. Aceasta a avut mai multe gesturi de apropiere față de ispita masculină, iar cei doi au ajuns să doarmă împreună.

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Ce spune Mira despre relația cu Ian

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Mira și George sunt din ce în ce mai apropiați. După date, cei doi intră împreună în cameră, iar Mira îl cheamă pe Jaguarul în baie. Acesta acceptă: „Nu mai zice de două ori!”

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Cei doi își petrec noaptea împreună, iar concurenta pare că se simte foarte bine în brațele ispitei masculine.

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Întrebată dacă consideră că a greșit, Mira mărturisește că: „Nu o să stau să mă mai învinuiesc! Am ajuns în punctul ăsta. Am ajuns să nu mă mai... e clar că nu mai simt nimic pentru Ian, odată ce eu ajung să simt pentru George și să dorm cu el!”

Mira este gata să vadă unde duc lucrurile cu Jaguraul.

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„Nu a avut nevoie de încurajări, a avut nevoie de Jaguarul”, spune George.

Mira fredonează fericită o melodie, iar Eduard o întreabă dacă a făcut dragoste. Concurenta nu răspunde, iar George este de părere că este doar „efectul Jaguarului”.