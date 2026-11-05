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Ce își dorește să facă Bianca după Insula Iubirii. Declarații fără perdea în fața ispitelor: „Arunc tot și...”

Ce planuri are Bianca Iotu după Insula Iubirii? Concurenta a dezvăluit că se mută din Târgoviște și că are de luat decizii importante.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 14:50 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 14:52
Ce își dorește să facă Bianca după Insula Iubirii. Declarații fără perdea în fața ispitelor: „Arunc tot și...” | Instagram
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Bianca Iotu a venit la Insula Iubirii alături de Remi Dobre, hotărâtă să își testeze relația și să afle dacă partenerul ei este bărbatul alături de care își dorește să își construiască un viitor. Pe parcursul experienței din Thailanda, cei doi au descoperit însă că nu sunt atât de compatibili pe cât credeau la început.

Ce planuri are Bianca Iotu după Insula Iubirii

După ce Remi și-a dat jos colierul de la gât și l-a aruncat în flacăra de la bonfire-ul alături de Radu și ceilalți băieți, concurentul a făcut mai multe declarații neașteptate despre relația cu Bianca. Nici pe insula fetelor lucrurile nu au fost mai liniștite.

Bianca s-a destăinuit în fața ispitelor masculine și a vorbit despre reacțiile partenerului său, care au dezamăgit-o.

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Concurenta a mărturisit că experiența din emisiune a ajutat-o să învețe să se pună pe primul loc și să se aprecieze mai mult. Mai mult decât atât, Bianca pare să își fi făcut deja planuri importante pentru perioada de după terminarea filmărilor.

În cadrul Insula Iubirii PLUS, unde telespectatorii pot urmări pe AntenaPLAY imagini exclusive, nedifuzate la televizor, Bianca a vorbit deschis despre ceea ce își dorește să facă odată ce se întoarce acasă.

În timpul unei conversații cu una dintre ispite, concurenta a dezvăluit că are nevoie de o perioadă de liniște, dar și că urmează să ia câteva decizii importante în viața personală.

Declarații fără perdea în fața ispitelor: „Arunc tot și...”

Întrebată ce va face după ce va ajunge acasă, Bianca a povestit că le-a promis clientelor sale că se va întoarce la muncă pe 31 și că, începând cu data de 1, își va relua activitatea. Totuși, concurenta simte că are nevoie de câteva zile în care să se detașeze de experiența trăită în Thailanda și să își pună ordine în gânduri.

„Eu le-am promis clientelor mele că mă întorc pe 31 și de la 1 ne băgăm pe muncă, dar o să am nevoie de câteva zile să mă detoxifiez de tot, doar să vorbesc cu prietenii, familia, să fac o curățenie din asta generală, acasă, după ce arunc tot, dau la o parte tot. Dar mi-e dor de muncă, să vorbesc cu clientele, să fac ceva, să mă simt utilă, productivă, mi-e dor de rutină. Am foarte multe decizii mari de luat, din nou, încotro o iau. Oricum mă mut din Târgoviște, asta e clar, că mă întorc la București, dar na, bag apartamentul în chirie, îl vând...”, a spus Bianca.

Concurenta a recunoscut că, în acest moment, atenția ei nu mai este îndreptată către relația cu Remi, ci către propriile dorințe și planuri de viitor.

„Aici a fost cu relația la început și așa, acum sunt focus doar pe mine”, a mai spus Bianca.

Ulterior, aceasta a mers la plajă alături de Claudia și de ispita Eduard Vlădescu, continuând să se bucure de experiența din Thailanda.

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