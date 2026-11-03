Nattasha Black de la Insula Iubirii a primit trofeul pentru „Cea mai bună dominatoare a anului 2026”, în Marea Britanie. Cum s-a îmbrăcat și ce calificări are?

Nattasha Black de la Insula Iubirii, premiată pentru meseria de dominatoare. Cum s-a îmbrăcat la eveniment | FOTO | Instagram

Nattasha Black a participat la un eveniment special dedicat industriei în care activează și a avut parte de o recunoaștere importantă a activității sale profesionale. Concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 10, a fost premiată cu trofeul pentru „Cea mai bună dominatoare a anului 2026”. Deși meseria sa este mai puțin cunoscută și încă stârnește controverse în România, bruneta se bucură de succes în Marea Britanie, acolo unde și-a construit o carieră în acest domeniu.

Nattasha Black, premiată în Marea Britanie

Recent, Nattasha a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online mai multe imagini de la eveniment, în care apare alături de trofeul obținut. Concurenta s-a declarat mândră de realizarea sa și le-a mulțumit celor care au susținut-o de-a lungul timpului.

Prezența sa în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a stârnit numeroase reacții încă de la primele apariții. Meseria pe care o practică a împărțit publicul în două tabere: în timp ce unii telespectatori au apreciat asumarea și sinceritatea acesteia, alții au criticat alegerea sa profesională.

Articolul continuă după reclamă

Nattasha nu s-a lăsat însă influențată de comentariile negative și a vorbit deschis despre activitatea sa, pe care nu o consideră un motiv de rușine.

Citește și: Imagini cu Nattasha Black de la Insula Iubirii fără machiaj. Apariția care a stârnit aprecierea fanilor

Cum a apărut Nattasha Black la evenimentul din Marea Britanie

Pe lângă premiul primit, Nattasha Black a atras atenția și prin ținuta aleasă pentru eveniment. Bruneta a optat pentru o apariție îndrăzneață, în stilul care a consacrat-o și în mediul online.

Aceasta a purtat un body negru din piele, cu detalii în zona taliei și un decolteu generos, pe care l-a asortat cu o pereche de dresuri din plasă și cizme lucioase. Ținuta a fost completată de un machiaj atent realizat și de o coafură care i-a pus în evidență trăsăturile.

În secțiunea de Story de pe rețelele de socializare, concurenta a transmis și un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința față de cei care i-au fost alături.

„Sunt mândră de mine. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a transmis Nattasha.

Ce studii și calificări are Nattasha Black

În timpul participării la Insula Iubirii, Nattasha a oferit și detalii despre pregătirea necesară pentru meseria pe care o practică. Bruneta a explicat că a urmat cursuri de specializare în Marea Britanie și că a obținut o calificare în domeniu.

Concurenta a subliniat că activitatea de dominatoare presupune mai mult decât ceea ce poate observa publicul din exterior și că pregătirea este esențială. Potrivit explicațiilor sale, lipsa calificării și a cunoștințelor necesare poate transforma această activitate într-una riscantă pentru persoanele implicate.

Prin urmare, Nattasha susține că formarea profesională și cunoașterea regulilor de siguranță sunt aspecte importante în această industrie. Participarea la Insula Iubirii i-a adus o vizibilitate mai mare în România, însă bruneta continuă să își desfășoare activitatea profesională în Marea Britanie.