Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele show-ului fenomen

Sezonul 10 Insula Iubirii promite să fie unul de senzație. Marcel alături de soția sa, Jaguarul, ispita lui Montoya și detectorul de minciuni sunt doar câteva dintre marile surprize pe care la aduce show-ul fenomen, începând cu 4 septembrie.

Vine cel mai așteptat fenomen! Primele imagini din sezonul 10 Insula Iubirii au fost difuzate pe Antena 1! Marcel, ispita care a dat replici virale precum: Hola Mami Que Guapa, revine la Insula Iubirii, de data aceasta să-și testeze căsnicia: „Surprise, surprise! AM fost ispită și am venit ca cuplu! Asta înseamnă să fii mafiot!”, spune Marcel. Jaguarul sau „călugărițul” revine și el în Thailanda.

De la Insula Iubirii Spania, își face apariția ispita lui Montoya.

Sezonul 10 Insula Iubirii vine cu o noutate care va supune cuplurile la un test al sincerității: detectorul de minciuni.

Primele imagini din sezonul 10 Insula Iubirii! O ispită masculină foarte îndrăgită revine în Thailanda, de data aceasta pentru a-și testa cuplul

„Este o premieră la Insula Iubirii. Un test poligraf. Vei ști exact dacă a mințit sau nu”, spune Radu Vâlcan.

Testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele

Din 4 septembrie, testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele care fură priviri și stârnesc pasiuni, în sezonul MAXIM, cel cu numărul zece, din Insula Iubirii! Formatul fenomen aduce, încă o dată, bonfire intense, trăiri reale și relații puse la încercare, condimentate de numeroase răsturnări de situație! ”Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând!

Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, punctează Radu Vâlcan, gazda emisiunii.