Cum afectează El Nino sănătatea oamenilor. Efectele sunt profunde, avertizează experții

Experții au dezvăluit cum afectează El Nino sănătatea oamenilor, cu efecte profunde pe termen lung și scurt.

Schimbările climatice pot avea un efect devastator | Shutterstock

Pământul se confruntă acum cu un Super El Nino, ce deja a dus la fenomene extreme la nivel global și ar continua până anul viitor.

În acest context, un raport alarmant a dezvăluit impactul pe care acest fenomen climatic l-ar putea avea asupra sănătății oamenilor, scrie Daily Mail.

Experții știu de mult timp că valurile marine de căldură pot fi devastatoare pentru ecosistemele oceanice.

Însă cercetătorii de la Universitatea din Adelaide și Universitatea din Hong Kong avertizează acum că acestea pot declanșa și o serie de efecte fizice și psihice.

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Cum afectează El Nino sănătatea oamenilor

Potrivit experților, aceste fenomene meteorologice extreme pot provoca probleme respiratorii și cardiace, dar și suferință emoțională, anxietate și tulburare de stres posttraumatic.

Avertismentul vine în contextul în care datele recente arată că fenomenul El Nino, aflat încă în dezvoltare în Pacific, afectează temperaturile de la suprafața mării. În luna iulie, acestea au atins cele mai ridicate valori înregistrate vreodată.

Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE a constatat că acest fenomen a declanșat deja valuri marine severe de căldură în jurul Europei, iar condițiile sunt prognozate să se agraveze în lunile următoare.

„Valurile marine de căldură nu mai sunt recunoscute doar ca o problemă de mediu. Ele sunt percepute din ce în ce mai mult și ca o problemă de sănătate publică,” a declarat dr. Laura Falkenberg, autoarea principală a studiului.

„Acestea pot intensifica furtunile și valurile de căldură atmosferice, pot afecta disponibilitatea și siguranța fructelor de mare, pot perturba mijloacele de trai și pot contribui la anxietate, suferință și alte probleme de sănătate mintală în comunitățile care depind de oceane sănătoase,” a continuat experta.

La fel ca valurile de căldură care apar pe uscat, valurile marine de căldură reprezintă perioade intense de temperaturi peste medie, care pot dura de la câteva zile până la câteva luni.

Pentru viața marină, aceste perioade bruște de căldură neobișnuită pot fi mortale. Provoacă dispariția în masă a organismelor marine și albirea devastatoare a recifelor de corali.

Acest lucru poate avea deja un impact semnificativ asupra oamenilor care depind de resursele piscicole pentru a-și câștiga existența. Însă experții avertizează că valurile marine de căldură pot avea și efecte mai directe.

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În mod deosebit, valurile marine de căldură „amplifică puternic schimbul de căldură și umiditate dintre apă și aer”.

Acest lucru intensifică rapid furtunile și valurile de căldură de pe uscat, într-un mod extrem de dificil de anticipat prin prognozele pe termen lung.

De exemplu, în 2023, valurile marine de căldură au contribuit la intensificarea uraganului Otis în momentul în care acesta a ajuns pe coasta Mexicului. Fenomenul a produs pagube de peste 15 miliarde de dolari.

Creșterea bruscă a temperaturii asociată unui val marin de căldură poate declanșa, de asemenea, înfloriri algale bruște și extrem de intense.

Pe măsură ce algele se dezvoltă, ele produc toxine care pot fi letale pentru animalele din zonele înconjurătoare.

Schimbările climatice pot avea efect și asupra sănătății mintale

Cum aproximativ 3.2 miliarde de oameni își procură 20% din proteinele alimentare din fructe de mare, orice perturbare a ecosistemelor marine amenință sustenabilitatea alimentară.

Cu toate acestea, cercetătorii susțin că valurile marine de căldură pot avea și efecte asupra sănătății mintale, nu doar asupra sănătății fizice.

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„Mulți oameni depind de oceane sănătoase nu doar pentru hrană și venituri, ci și pentru recreere, identitate culturală și sentimentul general de bunăstare,” susține Falkenberg. „Atunci când ecosistemele marine au de suferit, efectele se răsfrâng asupra întregilor comunități.”

Cercetătorii au observat niveluri ridicate de „eco-anxietate” în rândul populației. Aceasta se manifestă prin suferință emoțională, frustrare și depresie, alături de probleme fizice precum iritații ale căilor respiratorii și astm.

„Vedem tot mai multe dovezi că aceste schimbări pot contribui la eco-anxietate, suferință emoțională și alte probleme de sănătate mintală, în special în rândul persoanelor care se simt profund conectate la mediul marin,” a continuat experta.

Cercetătorii solicită acum includerea prognozelor privind condițiile marine în planificarea serviciilor de sănătate publică. Ei susțin că guvernele și autoritățile sanitare ar trebui să înceapă să trateze valurile marine de căldură într-un mod similar celui în care se pregătesc pentru valurile de căldură de pe uscat.