Prințul Marco a decis să meargă la date cu Gabriella, Ispita lui Montoya. Imaginile i-au fost arătate și Biancăi, partenera acestuia, care a avut o reacție interesantă.

Prințul Marco, la date cu Ispita lui Montoya la Insula Iubirii. Bianca a reacționat imediat: „A încălcat regula” | antena 1

Marco și Gabriella au avut parte de un date care a ridicat din nou temperatura la „Insula Iubirii”. Cei doi au petrecut timp împreună, iar întâlnirea a ajuns într-un punct în care au intrat amândoi în apă. Gesturile și replicile schimbate nu au trecut neobservate, mai ales că Bianca urmărea cu atenție fiecare moment.

Prințul Marco, la date cu Ispita lui Montoya la Insula Iubirii

Încă de la începutul întâlnirii, Gabriella a vrut să descopere cât de special este Marco și a lansat o provocare: „Să vedem cât de special este”. Atmosfera dintre cei doi a fost una relaxată, iar ispita a continuat cu o replică neașteptată: „Trebuie să te dai cu periuța aia”.

La un moment dat, Marco a făcut referire la Bianca, spunând: „Cred că a rămas la Bianca”. Ulterior, acesta i-a transmis Gabriellei: „E al doilea lucru pe care mi-l dai”.

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Unul dintre momentele întâlnirii a avut loc atunci când Marco și Gabriella au intrat împreună în apă. „Ce frumos!”, a spus Gabriella, în timp ce cei doi explorau zona. Marco i-a oferit apoi o midie, pe care a numit-o însă scoică. Gabriella l-a contrazis imediat, făcând diferența între cele două.

Gestul a fost observat și de ceilalți concurenți, mai ales în contextul regulii privind intrarea în apă. Marco a încălcat regula potrivit căreia nu trebuia să intre în apă cu o singură persoană, lucru care a generat reacții din partea Biancăi

„A încălcat regula de a intra în apă cu o singură persoană, am ținut mult la regula asta”, a spus aceasta despre moment.

Radu a privit situația din perspectiva lui și a punctat că Marco avea posibilitatea să refuze: „Putea să refuze”.

Reacția Biancăi după ce l-a văzut pe Marco cu Gabriella

Pentru Bianca, imaginile cu Marco și Gabriella nu au fost deloc ușor de urmărit. Ea a dezvăluit că, de fapt, chiar ea i-a spus lui Marco să o aleagă pe Gabriella pentru date, tocmai pentru a vedea cum se va comporta și pentru a-și testa propriile emoții.

„I-am spus eu lui s-o iei pe Gabriella la date”, a mărturisit Bianca.

Ea a explicat că a vrut să observe reacția lui Marco atunci când se află alături de o femeie care se încadrează în tiparul său și, în același timp, să vadă cum va reacționa ea în fața unei astfel de situații.

Bianca a recunoscut că încearcă să își controleze gelozia, însă imaginile au fost mai greu de suportat decât se aștepta.

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„Reacția mea, încerc să mă controlez, nu pot să-l văd cu altă femeie în apă”, a spus ea.

Mai mult, Bianca a mărturisit că se gândește să se retragă în cameră și să își lase emoțiile să treacă, însă nu își dorește să rămână într-o situație în care așteaptă o schimbare fără să vadă o intenție clară din partea lui Marco.

„Mă voi duce la mine în cameră și voi plânge până mâine dimineață și îmi voi reveni, dar nu-mi imaginam să fie atât de greu. Nu stau aici să aștept minunea sau altceva. Dacă văd o mică intenție, am plecat”, a mai spus Bianca.