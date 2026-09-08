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Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV

Prințul Marco a avut parte de un moment neașteptat alături de ispitele feminine la Insula Iubirii. Ce a făcut concurentul la bară?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 17:03 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 17:04
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Prințul Marco, show la bară în fața ispitelor de la Insula Iubirii! Imagini care nu s-au văzut la TV | AntenaPLAY
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Prințul Marco și Bianca au venit la Insula Iubirii, sezonul 10, pentru a-și testa relația și pentru a demonstra că iubirea lor poate trece peste orice provocare. Ea se confruntă cu probleme de gelozie, în timp ce el vrea să-i arate că sentimentele sale sunt sincere și că partenera lui nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare.

Cei doi formează un cuplu de zece ani, iar de trei ani sunt și căsătoriți. Experiența din Thailanda reprezintă, astfel, un test important pentru relația lor, mai ales că Bianca a recunoscut că gelozia poate apărea cu ușurință atunci când partenerul este înconjurat de ispite.

În cel de-al doilea episod al emisiunii, băieții au făcut cunoștință cu toate ispitele feminine și s-au întors împreună cu acestea în vilă. Prințul Marco a încercat să păstreze o anumită distanță, însă a fost prietenos și deschis în interacțiunile cu ispitele.

Prințul Marco, moment neașteptat la bară

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A doua zi după petrecerea din vilă, băieții s-au strâns afară alături de câteva dintre ispitele feminine. Prințul Marco, Ionuț și Lorenzo s-au alăturat fetelor, care stăteau pe canapele, iar atmosfera a devenit rapid una relaxată. Imaginile pot fi văzute exclusiv la Insula PLUS, în AntenaPLAY.

În spatele lor se afla o scenă dotată cu o bară pentru dans. La un moment dat, Lorenzo le-a întrebat pe fete dacă știu să danseze profesionist la bară, iar discuția a ajuns rapid la abilitățile pe care le are fiecare.

Într-un moment de adrenalină, Prințul Marco a decis să le demonstreze celor din jur că nici el nu se teme de o provocare. Concurentul s-a ridicat și a făcut câteva mișcări la bară, spre surprinderea celor prezenți.

Cum au reacționat ispitele feminine

Ispitele feminine l-au aplaudat pentru curaj, dar și pentru gestul neașteptat. Momentul a stârnit reacții în vilă și a arătat o latură mai relaxată a lui Marco, care a intrat în joc fără să ezite.

Deși se află la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, Prințul Marco pare hotărât să trăiască experiența fără să se lase copleșit de presiunea competiției. Rămâne de văzut cum va reacționa Bianca atunci când va vedea imaginile cu soțul ei și dacă gesturile acestuia îi vor alimenta sau, dimpotrivă, îi vor diminua temerile.

Pentru Prințul Marco, însă, testul adevărat abia începe. Pe măsură ce concurenții petrec tot mai mult timp alături de ispite, limitele fiecărui cuplu vor fi puse la încercare, iar relația de zece ani dintre Marco și Bianca va trebui să treacă prin cele mai dificile momente.

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