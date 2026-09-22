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Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, mai îndrăgostit ca niciodată! Mesajul plin de semnificație pe care l-a transmis

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7, Răzvan Kovacs, pare mai îndrăgostit ca niciodată! Acesta și-a luat prin surprindere urmăritorii cu mesajul plin de semnificație pe care l-a transmis de curând.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 14:45 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 15:16
Descoperă ce mesaj plin de semnificație a transmis Răzvan Kovacs, care este mai îndrăgostit ca niciodată | Antena 1
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Răzvan Kovacs a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și controversați concurenți din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1. Recent, acesta și-a luat din plin prin surprindere urmăritorii de pe Insstagram aatunci când a arătat nu doar că este mai îndrăgostit ca niciodată, ci a și transmis cu această ocazie un mesaj plin de semnificație. Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu fostul soț al Emei Oprișan.

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, mai îndrăgostit ca niciodată! Mesajul plin de semnificație pe care l-a transmis pe Instagram

Mai îndrăgostit ca niciodată, așa pare să fie Răzvan Kovacs. El și Ema Oprișan au fost unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7, însă povestea de dragoste a celor doi a ajuns la final în luna aprilie a acestui an, atunci când cei doi s-au despărțit și au ales să meargă pe drumuri diferite. În prezent, cei doi încă nu au finalizat divorțul, dar se pare că Ema Oprișan s-a lăsat cucerită de un alt Răzvan, alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire.

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După despărțirea de Ema Oprișan, Răzvan Kovacs a avut relații cu mai multe femei, printre care și fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, Ella Vișan.

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7

Relația lor a durat doar o lună și anumite detalii au fost lămurite la Insula Iubirii-Reuniuni, atunci când cei doi au avut parte de o confruntare la o ceremonie a focului. Ulterior, Răzvan Kovacs și-a căutat fericirea în brațele altor femei și acum pare că este mai îndrăgostit ca niciodată, după ce o brunetă pe nume Alina pare să îl fi cucerit cu adevărat.

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Recent, fostul soț al Emei Oprișan a țintu să transmită chiar și un mesaj prin care a dorit să evidențieze că viața lui este schimbată, după ce a cunoscut-o pe actuala sa parteneră:

„Am gresit de multe ori in viata asta, am pierdut dar am si castigat. Iar pentru asta, Doamne, Doamne…Ție trebuie sa iti multumesc pentru ca atunci cand nu stiam incotro, mi-ai asezat tu drumurile. #razvanthedj #fatacu7aru #romania #blessed #couple”, a fost mesajul transmis de Răzvan Kovacs, pe pagina sa oficială de Instagram.

„Pentru ca ai aparut cand ma asteptam mai putin, dar aveam atata nevoie. 🙏🏻❤️”, a scris în comentarii acesta.

colaj foto cu razvan kovacs de la insula iubirii

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au reacționat la imaginea publicată.

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