Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au atras atenția telespectatorilor la Insula Iubirii în sezonul 7 cu povestea lor de dragoste plină de suișuri și coborâșuri.

Răzvan și Ema de la Insula Iubirii sezonul 7 și-au spus adio la mai bine de 2 ani de la nuntă. | Antena 1

Ema și Răzvan și-au testat relația pentru a vedea dacă la finalul emisiunii sunt pregătiți să se căsătorească, urmând ca Răzvan să îi fie tată lui Noah, fiul Emei dintr-o altă relație.

Ema și Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit

În cele 14 zile petrecute pe insulă, Răzvan a înșelat-o pe Ema cu una dintre ispitele masculine și și-a dat frâu liber sentimentelor. Chiar dacă a văzut acele imagini dureroase, Ema a decis să îl ierte și au plecat împreună spre România. La scurt timp, ea a rămas însărcinată și au decis să se căsătorească.

Ema a devenit mama unei fetițe pe nume Luna și părea că acum căsnicia lor este una plină de fericire și armonie. Cei doi au recunoscut când s-au confruntat și cu perioade mai grele pe parcursul relației, dar au luptat mereu să rămână uniți și să le arate copiilor lor ce este iubirea adevărată.

Se pare însă că iubirea nu a fost de-ajuns, iar Răzvan a anunțat pe rețelele de socializare că el și Ema au luat decizia dificilă de a se despărți.

„THE END. SALUT, sunt Răzvan și da … Am obosit, am obosit sa postez în omul perfect, sau în relația perfecta …Pentru ca încă de la început am fost un cuplu destul de îndrăgit chiar și înainte de insula, pentru cei care nu știu … ne-am cunoscut pe tiktok.

4 ani plini de încercări, o viață ca un rollercoaster, ne -a plăcut amândurora cine mai vrea monotonie. ? Am crezut ca e menit sa fie așa, eram la mii de KM distanta, ea în Anglia eu în Turcia … când ne-am întâlnit prima data am sperat ca ea o sa fie pentru totdeauna …. Relatia noastră a început frumos, cu sacrificii, cu zboruri și ore întregi în apel video …. Dar toate astea au trecut repede pentru ca subsemnatul a dat-o de gard rapid …. Apoi a venit insula … despre asta nu mai povestesc … S-a întâmplat un degajament … din păcate pentru noi daunele au fost iremediabile, Luna a venit în perioada de difuzare … sarcina a fost una grea … dar nu din cauze medicale ci din cauza presiunii mediatice. Au fost multe reproșuri zile întregi de certuri și discuții pe aceasi tema , mascate de zâmbete și postări drăgălașe. Timpul a trecut, certurile au rămas , eu ispășit mi-am tot repetat “am greșit e normal, o sa treacă “. Puteam spune m-am mințit așa 3 ani, dar nu cred ca am fost singurul care se mintea. Mi-am dorit sa fim împreună toți 4 pentru ca credeam ca asta meritam. Speram sa putem depășii situația … din păcate reproșurile nu s-au oprit, din contra, acum aveam și altele, “nu poți sa culci copiii, când vii în camera dorm mai târziu, doar conduci … “. Postarea asta nu are scopul de o face pe Ema o femeie rea, știu ca iubirea ei pentru copii și idealurile ei de familie sunt bune, din păcate noi am realizat greu ca nu suntem atât de compatibil precum credeam,

EMA , Stiu ca vei citii asta, ești un om minunat și sunt convins ca ceea ce ai tu de oferit este mult peste ceea ce am văzut eu. Îmi doresc atât de mult ca EI ( Noah și Luna) sa crească în armonie încât eu o sa mă sacrific … o sa dispar din viață voastră. Nu e cea mai buna varianta și cu siguranță nici cea mai ușoară … din păcate toate celelalte nu au funcționat.

Noah si Luna : Tati, va iubește !”, a scris Răzvan la descrierea postării sale de pe Instagram.

În timp ce Răzvan a șters toate postările în care apărea și Ema, Ema a păstrat pe contul ei de Instagram imaginile cu el și cele în care apar toți 4.

