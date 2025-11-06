Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat

Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 și-a surprins recent urmăritorii de pe rețelele de socializare când a apărut cu un ochi bandajat.

Ema Oprișan le-a explicat internauților ce a pățit atunci când a apărut cu ochiul bandajat pe rețelele de socializare. | Antena 1

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de iubitul ei, Răzvan. Cei doi au avut un parcurs neașteptat, dar au cucerit rapid inimile fanilor emisiunii.

Ema și-a dorit participarea la emisiune pentru a-și da seama dacă Răzvan este într-adevăr omul potrivit pentru el, cel alături de care merită să își întemeieze o familie.

Ema Oprișan, cu ochiu bandajat pe rețelele de socializare

Deși el a fost la un pas de a cădea în ispită, Ema l-a iertat atunci pentru toate imaginile pe care le-a văzut cu el și au plecat împreună în România. La scurt timp, Ema a aflat că era însărcinată și cei doi au decis să se căsătorească.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: La ce operație estetică a apelat de curând Ema Oprișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7. "E și pentru sănătatea mea"

Acum, la mai bine de doi ani distanță, Ema și Răzvan formează un cuplu puternic și se bucură din plin de familia pe care au format-o alături de Luna și Noah, copiii lor.

După Insula Iubirii, Răzvan a continuat să practice meseria de DJ și mereu o ia pe Ema cu el la evenimente ori de câte ori are ocazia. Între timp, Ema a devenit creatoare de conținut, are colaborări cu mai multe branduri și se se preocupă de creșterea celor doi copii ai lor.

Recent, ea și-a îngrijorat fanii după ce a apărut pe rețelele de socializare cu un ochi bandajat. Inițial, internauții au crezut că Ema s-a costumat pentru Halloween sau este vorba de o farsă, dar frumoasa brunetă le-a explicat ce s-a întâmplat.

Se pare că fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 s-a confruntat cu o problemă de sănătate neplăcută care a făcut-o să apeleze la ajutorul cadrelor medicale.

Ema a povestit că nu a ezitat să meargă la medic atunci când și-a dat seama că situația e mai dificilă decât credea inițial. Ea a observat că are o mică pată pe iris care îi obstrucționează vederea. Până a ajuns la medic, bruneta a decis să își pună un bandaj pe ochi pentru a nu-și forța ochiul.

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca

„Fiecare zi este o provocare, așa că încercăm să ne bucurăm de tot ce putem. Nu m-am costumat. M-am trezit cu o pată mică albă pe iris și până mâine când mergem la control să vedem ce este... îmi țin ochiul în odihnă, oricum nu văd cu el”, a scris Ema Oprișan pe Instagram.

Între timp situația s-a remediat, iar acum fosta concurentă de la Insula Iubirii se simte mult mai bine.

În utlima vreme, Ema s-a bucurat de mai multe schimbări în viața ei. După ce a reușit să slăbească 40 kilograme, frumoasa brunetă a decis că e timpul să facă o operație de schimbare a implanturilor mamare.

Ema Oprișan a făcut această intervenție estetică în urmă cu 2 luni și acum este extrem de mulțumită de rezultatul obținut. Răzvan Kovacs, soțul ei, i-a fost mereu alături în această perioadă și a ajutat-o pentru a se recupera complet.

Ema a povestit că a decis să își schimbe implanturile mamare după ce s-a confruntat o lungă perioadă cu dureri și implantul a migrat după ce a slăbit. Ea a povestit că bustul ei nu mai arată așa cum își dorea ea, iar acest lucru o face să își piardă încrederea în ea.

De aceea a decis să apeleze la o operație pentru schimbarea implanturilor mamare, atât în scop estetic, cât și în scop medical, făcând această intervenție pentru sănătatea ei.

Citește și: Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna