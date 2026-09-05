Remi a avut prima reacție după difuzarea episodului de debut din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. În urma reacțiilor apărute după prima sa apariție în celebra emisiune, concurentul a ținut să le transmită un mesaj celor care l-au criticat.

Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X. Ce le-a transmis celor care îl critică | captura tik tok/remi

Remi Dobre a venit la Insula Iubirii, sezonul X, alături de iubita lui, Bianca Iotu. Cei doi formează un cuplu de trei ani și au decis să își testeze relația în cadrul emisiunii. Remi are 24 de ani, iar Bianca 36 de ani. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să își construiască o relație, iar cei doi spun că au ajuns să se cunoască și să se susțină reciproc.

Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X

Remi a reacționat după difuzarea primului episod din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Concurentul a apărut pentru prima dată în ediția de aseară, 4 septembrie, iar reacțiile telespectatorilor nu au întârziat să apară.

După difuzarea episodului, Remi a publicat un videoclip pe TikTok. Concurentul a ales să răspundă comentariilor și criticilor cu umor.

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În descrierea videoclipului, iubitul Biancăi a făcut o comparație amuzantă între comentariile primite și ceea ce face el în timp ce acestea apar în mediul online.

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Ulterior, concurentul de la Insula Iubirii X a completat mesajul și le-a transmis celor care îl critică faptul că sunt liberi să își spună părerea. Remi a precizat că unele dintre comentariile pe care le citește îl amuză chiar și pe el.

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Reacția lui Remi vine după prima sa apariție în emisiune. Sezonul X al show-ului a început ieri, 4 septembrie, iar concurenții au intrat deja în atenția telespectatorilor.

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Bianca Iotu, despre încrederea în Remi și tentațiile de la Insula Iubirii

Bianca Iotu spunea că are încredere în partenerul ei, Remi, însă recunoaște că experiența de la Insula Iubirii nu va fi una ușoară. Concurenta știe că iubitul ei va fi înconjurat de femei frumoase și se așteaptă ca tentațiile să fie greu de ignorat.

Bianca preferă să fie pregătită pentru orice și spune că încearcă să ia în calcul și un scenariu mai puțin plăcut. În acest fel, speră ca experiența de pe insulă să o surprindă în mod pozitiv.

„Am încredere în el, dar înconjurat de atâtea femei frumoase eu cred că lui o să îi fie foarte greu să spună nu tentației. Eu încerc să pun răul înainte, ca să fiu impresionată, nu dezamăgită”, a spus Bianca.

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