Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a căsătorit civil. Tânăra a publicat primele imagini de la marele eveniment chiar pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Aprilie 2026, 10:40 | Actualizat Duminica, 05 Aprilie 2026, 11:12
Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Butură și-a găsit fericirea în brațele unui altui bărbat, după despărțirea de Claudiu. Mai mult, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8 așteaptă și primul său copil.

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, tânăra nu a ezitat să își anunțe prietenii virtuali că este însărcinată. Pentru că și-a găsit alesul inimii, aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut rapid primul pas în relația lor.

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, Simona Butură s-a căsătorit civil cu cel pe care îl consideră sufletul ei pereche. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber, într-o locație superbă din Cernica. Primele imagini de la ceremonie au fost publicate de viitoarea mămică pe rețelele sociale.

Ce rochie a îmbrăcat Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, la cununia civilă

Pentru că are o relație specială cu urmăritorii săi de pe Instagram, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a decis să le arate acestora momentul în care a spus cel mai sincer și direct „DA” din viața ei.

Tânăra a făcut furori cu apariția ei impecabilă. Aceasta a ales să poarte o rochie albă și lungă cu crăpătură pe picior. Ținuta spectaculoasă i-a scos în evidență atuurile fizice, dar și burtica de graviduță.

De asemenea, logodnicul ei a îmbrăcat un costum negru cu dungi pe care l-a asortat cu o cămașă albă.

„04.04 🤍O zi despre emoții pe care nu le pot descrie în cuvinte…
despre iubire, oameni dragi și un “DA” spus din suflet. Alături de noi au fost cei care ne-au ținut de mână la început de drum…nașii noștri, oameni speciali, care ne-au fost sprijin și lumină în această zi. 🤍 A fost mai mult decât o ceremonie…a fost începutul unei vieți împreună.”, a fost descrierea folosită de Simona Butură în dreptul unui videoclip emoționant de la nuntă.

Postarea tinerei a generat mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Casă de piatră! Sa fiți binecuvântați!”, „Ce frumoși! Casă de piatră!”, „Casă de piatră și naștere ușoară!” sau „Te-am urmărit de la Insula Iubirii, mă bucur mult că ți-ai găsit liniștea și echilibru. Casă binecuvântată cu sănătate, înțelegere și împliniri!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Simona Butură s-a bucurat din plin de fiecare moment pe care l-a petrecut alături de familie și prieteni. De la marele eveniment nu au lipsit nici foști concurenți sau foste ispite Insula Iubirii.

Printre cei care i-au fost aproape în ziua cea mare se numără și Cristina Petre, partenera lui Andrei Rotaru. Cele două s-au cunoscut prin intermediul reality show-ului.

