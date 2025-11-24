Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o

Antena Căutare
Simona Butură, concurentă la Insula Iubirii sezonul 8 alături de iubitul ei de atunci, Claudiu, iubește din nou! Descoperă cine e tânărul care i-a furat inima.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 16:53 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 19:05
În sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, Simona Butură a mers în Thailanda pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă are un partener fidel. Lucrurile nu au mers tocmai bine, fiindcă bărbatul s-a simțit atras de ispita Anamaria Vaida și chiar ulterior a avut o relație cu aceasta.

Simona Butură a luptat pentru relația ei, dar totuși nu a putut să o salveze. Iată totuși că a ieșit soarele și pe strada blondinei, căci Simona Butură iubește din nou!

Descoperă în rândurile de mai jos cine este tânărul care a cucerit-o.

În sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii am putut să o cunoaștem pe Simona Butură, tânăra care i-a impresionat pe telespectatori cu dezvăluirile sale.

Deși la început Claudiu părea extrem de convins de sentimentele sale, Thailanda a demonstrat încă o dată că la Insula Iubirii niciodată nu trebuie să fii prea sigur de ceva, căci lucrurile se pot schimba rapid. De acest lucru s-a convins și Claudiu, care nu și-a mai putut ascunde atracția pentru ispita Anamaria Vaida.

Citește și: Mărturii copleșitoare! Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost lovită cu pietre de un vecin.Ce s-a întâmplat

După numeroase încercări, după multe certuri și împăcări și tentative de a salva relația, cei doi au decis să plece pe drumuri diferite.

Și iată că a ieșit din nou soarele și pe strada Simonei de la Insula Iubirii, căci apre să fie îndrăgostită. Acest lucru a ieșit la iveală prin intermediul ultimelor mesaje și imagini publicate de blondină pe contul său de Instagram, a informat cancan.ro.

Într-una dintre poze, Simona Butură apare servind o cină romantică pe marginea unui lac, de la Cernica, la apusul soarelui.

„Apusurile au un fel al lor de a pune totul pe pauză… și de a-ți aminti cât de frumoasă e viața atunci când te oprești o secundă să o privești”, a fost mesajul transmis de blondină.

Înaintea acestei imagini, Simona Butură s-a pozat alături de un tânăr, despre care se presupune că ar fi iubitul ei.

„Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața. 🤍♾️”, a scris tânăra în dreptul pozei cu ei doi.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au transmis mesaje pentru cei doi: „🔥 Să curga cu invitațiile de nunta😂 fericiti sa fiti 🥰”, „♥️ Să fii iubită! Meriți”, „Ce frumosi sunteti impreuna🥳Sa fii cea mai fericita ca meriti❤️🤗”, „Ce frumosi sunteti impreuna!😍”, „Viata frumoasa! La fel ca voi ❤️”.

