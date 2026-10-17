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Tensiunea atinge cote maxime la Insula Iubirii azi, de la 20:00! O cutie misterioasă ajunge în ambele vile. Ce ascunde?

Tensiunea crește la Insula Iubirii, astăzi, de la ora 20:00, pe Antena 1! O cutie misterioasă ajunge atât în vila fetelor, cât și în cea a băieților. Ce se ascunde în ea și ce surpriză le-a pregătit Radu Vâlcan concurenților? Răspunsurile vin în mai puțin de două ore, într-un nou episod.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 18:15 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 18:17
Tensiunea atinge cote maxime la Insula Iubirii azi, de la 20:00 | Antena 1
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Surpriză neașteptată în noul sezon al emisiunii Insula Iubirii! O cutie misterioasă ajunge atât în vila băieților, cât și în cea a fetelor, iar apariția ei stârnește agitație și numeroase întrebări. Concurenții încearcă să afle ce se ascunde în spatele acestui gest, însă nimeni nu pare să știe exact la ce să se aștepte.

Gestul făcut de Radu Vâlcan stârnește numeroase întrebări și îi face pe concurenți să își imagineze tot felul de scenarii. În vila băieților, unii se gândesc chiar că s-ar putea aprinde flacăra.

Tensiunea atinge cote maxime la Insula Iubirii! O cutie misterioasă ajunge în ambele vile. Ce se întâmplă în această seară, de la 20:00

Apariția cutiei îi ia prin surprindere pe concurenți. În vila băieților, întrebările curg una după alta. Prințul Marco încearcă să ghicească despre ce este vorba și întreabă dacă nu cumva au primit un radio. În același timp, unii băieți ajung chiar să creadă că s-ar putea aprinde flacăra.

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Nici pe insula fetelor lucrurile nu sunt mai clare. Eduard nu pare convins că Radu Vâlcan a trimis cu adevărat ceva în vile.

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Toată lumea simțea că urmează să se întâmple ceva, însă momentul mult așteptat întârzia să apară.

Ce se ascunde în cutia misterioasă și ce le-a pregătit Radu concurenților? Răspunsurile vin în această seară, de la ora 20:00, la Insula Iubirii. Un nou episod promite momente de suspans, reacții neașteptate și o surpriză care îi ține pe toți cu ochii pe ceea ce urmează.

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