Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu, după apropierea intimă dintre ea și Narcis, la Insula iubirii. Ce mesaj a transmis public

Fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii a reacționat, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor. Cei doi s-au sărutat în mare, iar mai apoi concurenta l-a invitat la ea în cameră. Mesajul transmis public de fratele Biancăi.

Mesajul transmis public de fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor | Antena 1

Fratele Biancăi Iotu a sărit în apărarea surorii lui, după ce concurenta a fost judecată pentru momentele intime cu ispita Narcis Bujor.

Cei doi s-au apropiat tot mai mult în episodul difuzat vineri, până au ajuns împreună în baia din camera concurentei.

Mesajul transmis public de fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor

Bianca Iotu de la Insula iubirii a fost criticată pentru momentele intime dintre ea și ispita Narcis Bujor.

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Fratele ei a sărit în apărarea ei și a transmis un mesaj ironic celor care o judecă, spunând că abia acum au un subiect de bârfă despre Insula iubirii.

Bianca Iotu mărturisea, în urmă cu câteva ediții, că simte că relația ei cu Remi Dobre se apropie de final, însă atunci când a fost întrebată de Radu Vâlcan dacă vrea să arunce cristalul conexiunii în foc, concurenta a spus că nu poate face asta până nu va vorbi cu iubitul ei.

În episodul difuzat vineri seară, Remi Dobre a putut asculta o parte din declarațiile Biancăi Iotu despre el, în care spune că probabil el se simte inferior în relația lor și că este aproape convinsă de decizia pe care o va lua la final.

Remi Dobre s-a sărutat cu ispita Daniela, în club

În timp ce Bianca Iotu se apropia tot mai mult de ispita Narcis până au ajuns în baia din camera ei, Remi Dobre se săruta cu ispita Daniela Pană, în club.

Cei doi au plecat, la un moment dat, la baie împreună, atunci când au trezit bănuieli atât în rândul ispitelor, cât și al concurenților, despre ce s-a întâmplat. Ce a urmat aflați în această seară, de la ora 20:00.

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