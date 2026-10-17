Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu, după apropierea intimă dintre ea și Narcis, la Insula iubirii. Ce mesaj a transmis public

Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu, după apropierea intimă dintre ea și Narcis, la Insula iubirii. Ce mesaj a transmis public

Fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii a reacționat, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor. Cei doi s-au sărutat în mare, iar mai apoi concurenta l-a invitat la ea în cameră. Mesajul transmis public de fratele Biancăi.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 09:55 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 10:11
Mesajul transmis public de fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fratele Biancăi Iotu a sărit în apărarea surorii lui, după ce concurenta a fost judecată pentru momentele intime cu ispita Narcis Bujor.

Cei doi s-au apropiat tot mai mult în episodul difuzat vineri, până au ajuns împreună în baia din camera concurentei.

Mesajul transmis public de fratele Biancăi Iotu de la Insula iubirii, după momentele intime dintre sora lui și ispita Narcis Bujor

Bianca Iotu de la Insula iubirii a fost criticată pentru momentele intime dintre ea și ispita Narcis Bujor.

Articolul continuă după reclamă

Fratele ei a sărit în apărarea ei și a transmis un mesaj ironic celor care o judecă, spunând că abia acum au un subiect de bârfă despre Insula iubirii.

Bianca Iotu mărturisea, în urmă cu câteva ediții, că simte că relația ei cu Remi Dobre se apropie de final, însă atunci când a fost întrebată de Radu Vâlcan dacă vrea să arunce cristalul conexiunii în foc, concurenta a spus că nu poate face asta până nu va vorbi cu iubitul ei.

În episodul difuzat vineri seară, Remi Dobre a putut asculta o parte din declarațiile Biancăi Iotu despre el, în care spune că probabil el se simte inferior în relația lor și că este aproape convinsă de decizia pe care o va lua la final.

Remi Dobre s-a sărutat cu ispita Daniela, în club

În timp ce Bianca Iotu se apropia tot mai mult de ispita Narcis până au ajuns în baia din camera ei, Remi Dobre se săruta cu ispita Daniela Pană, în club.

Cei doi au plecat, la un moment dat, la baie împreună, atunci când au trezit bănuieli atât în rândul ispitelor, cât și al concurenților, despre ce s-a întâmplat. Ce a urmat aflați în această seară, de la ora 20:00.

bianca iotu si narcis bujor insula iubirii

Citește și: Bianca Iotu, așa cum nu ai mai văzut-o. Imagini rare din arhiva personală a concurentei de la Insula Iubirii: „Decât depresivi...”

Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Danie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: &#8222;Știam&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Daniela Pană
Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în baie
Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x