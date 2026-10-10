Un nou cuplu intră la Insula Iubirii, după plecarea Arminei și a lui Marcel. Primele imagini cu cei doi concurenți

La finalul ediției de Insula Iubirii de pe 10 octombrie 2026, au fost difuzate imagini cu noul cuplu care a venit în Thailanda.

În ediția de pe 10 octombrie, Marcel și Armina au participat la ultima lor ceremonie a focului. Radu Vâlcan i-a anunțat că testul lor s-a încheiat după 11 zile de Thailanda. Armina și-a exprimat părerea de rău față de soțul ei care începuse să se distreze în vila băieților, însă acesta a liniștit-o și i-a precizat că nu este deloc supărat pe ea și că își dorește ca ea să fie bine. Armina a avut mai multe zile în care a plâns foarte mult și nu a interacționat cu nimeni, iar starea sa fizică s-a degradat. Așadar, cei doi și-au încheiat testul, în timp ce Thailanda a primit alt cuplu.

Citește și: Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să plec și singură!”

După plecarea lui Marcel și a Arminei, un nou cuplu pășește pe Insula Iubirii. Primele imagini cu cei doi. Radu Vâlcan: „Bine ati venit la prima ceremonie a focului”

La finalul ediției de pe 10 octombrie au fost difuzate primele imagini cu noii concurenți, care au pășit la prima lor ceremonie a focului: „Bine ați venit la prima voastră ceremonie a focului!”, le-a urat Radu Vâlcan.

Articolul continuă după reclamă

Ea apare într-o rochie roșie, cu spatele gol, în timp ce el poartă o cămașă înflorată.

Încă nu a fost dezvăluită identitatea celor doi tineri care au pășit de mână pe Insula Iubirii, urâmând ca vineri, de la 20:30, telespectatorii să vadă povestea noilor concurenți.

Nu rata următoarea ediție Insula Iubirii!

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Citește și: Marcel și Armina, față în față la Insula Iubirii. Cum a reacționat concurentul când și-a văzut soția în lacrimi