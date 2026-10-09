Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să plec și singură!”

La bonfire, Armina a plâns în hohote în fața lui Radu Vâlcan, explicând de ce nu a reușit să se integreze în gașca concurentelor și a ispitelor masculine. Soția lui Marcel a spus că este la capătul puterilor.

Radu Vâlcan a întrebat-o ce anume o face să se simtă copleșită, iar Armina și-a spus plângând nemulțumirile:

„Situația în general din casă, așteptatul ăsta. Recent am făcut un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc. Băieții sunt ok, am încercat să comunic cu fiecare, dar nu am ce să comunic. Am stat mult singură, prefer să fiu singură. Simt cum îmi stric sănătatea aici. Sunt încărcată, nu reușesc să stau fără Marcel. Nu am crezut că e așa greu. Pur și simplu explodez, stau în cameră, nu pot să dorm, muzica îmi sună în cap, nu am liniște în niciun colț, nu mai rezist, simt că o iau razna în casă”, a spus Armina.

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Armina a plâns în hohote la bonfire: „Pur și simplu explodez!”. Ce a făcut-o pe soția lui Marcel să cedeze și ce i-a propus Radu: „Pot să plec și singură!”

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Prezentatorul i-a aminit Arminei că nu este obligată să facă nimic anume în emisiune, că nu are un program de respectat și nici activități obligatorii și a vrut să știe dacă Armina s-a bucurat când s-a înscris în emisiune: „Sincer, nu m-am bucurat, am zis să încercăm, dar nu m-am bucurat!”, a răspuns soția lui Marcel.

„Știi că Insula Iubirii este o ocazie de a evolua!”, i-a spus Radu Arminei, care a continuat să spună că nu se regăsește în vilă și că nu găsește subiecte de conversații cu nimeni.

„Din experiența mea de viață, vă propun așa: mâine dimineață, ieși cu fetele la o cafea, glumiți, râdeți, pentru că timpul trece. Bucurați-vă de viață și de prezent”, propunere care nu a fost bine primită de Armina care a continuat să spună că nu se înțelege cu nimeni în casă.

Armina a continuat să spună că își dorește să plece acasă, iar Radu i-a spus că nu uite că a venit împreună cu Marcel. „Pot să plec și singură!”, a spus soția lui Marcel.

Insula Iubirii poate fi urmărită conform programului TV Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.

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