Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor

Ieri Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7, anunța că el și soția lui, Ema Oprișan, s-au despărțit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 11:59 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 12:21
Galerie
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au anunțat că s-au despărțit după mai bine de 4 ani de relație. | Antena 1

După mai bine de patru ani de relație, un parcurs tulburător la Insula Iubirii, o împăcare ca în filme și un copil, Răzvan a declarat că nu mai poate poza în partenerul perfect.

El a recunoscut într-o postare pe contul lui de Instagram că el și Ema au trăit o poveste de dragoste frumoasă, dar cu multe provocări care de multe ori i-au destabilizat.

Primele declarații ale Emei Oprișan, după anunțul despărțirii făcut de Răzvan Kovacs

Pentru el cele mai grele au fost compromisurile și reproșurile, despre care povestea că spera să se oprească și să fie totul bine. Se pare, însă, că Ema, deși l-a iertat pentru că a înșelat-o la Insula Iubirii, nu a putut trece peste.

Între cei doi parteneri au existat de-a lungul timpul mai multe certuri și despărțiri, urmate de împăcări și declarații în care spuneau că își doresc să lupte pentru iubirea lor, chiar dacă nu au o relație perfectă.

Ema a povestit de mai multe ori pe rețelele de socializare că Răzvan este un tată implicat, dar și-ar dori să se poată organiza mai bine și să se împartă între timpul petrecut cu copiii și cei petrecut la muncă.

Neajunsurile și certurile dintre ei au dus la decizia lui Răzvan de a pleca din viața lor, a Emei și a celor doi copii, Luna și Noah. El a declarat că a considerat că cel mai bine ar fi să plece pentru că doar așa Ema ar putea fi fericită.

Între timp, Ema posta pe Insta Story imagini cu Luna și Noah, cum se jucau ei și se uitau la desene animate, semn că cei mici au rămas la ea.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut primele declarații despre separare într-un scurt interviu pentru Spynews.

„A postat el, deci puteți să-l întrebați pe el. Eu nu am postat nimic și nu am simțit că trebuie să lămuresc oamenii din jurul meu ce se întâmplă în familia mea. Pentru mine contează cum sunt eu și copiii mei. Dacă pentru el e important ce spune lumea, atunci să dea el interviuri, să scrie sau să vorbească ce vrea. Eu în prezent sunt foarte bine. Important e să fim eu și copiii mei bine. La descrierile mele am spus mereu că nu suntem un cuplu perfect și nu mimăm asta. Suntem un cuplu care, ca toate cuplurile, are probleme. Dacă aș fi postat ceva și aș fi știut că ajunge la foarte multă lume, atunci aș fi avut datoria să dau explicații. Până atunci însă, el trebuie să ofere explicații”, a declarat Ema pentru Spynews.

Ema pare să fie împăcată cu decizia pe care au luat-o și se focusează acum pe creșterea celor doi copii, fără să simtă nevoia să dea nimănui explicații despre decizia pe care ea și Răzvan au luat-o.

colaj ema oprisan si razvan kovacs
+13
Mai multe fotografii

Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor...
