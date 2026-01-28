Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit

În urmă cu câteva zile, Răzvan Kovacs, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7, a anunțat pe contul său de Instagram că el și Ema s-au despărțit.

Anunțul despărțirii i-a surprins pe fanii cuplului care păreau să fie cuplul perfect, mereu zâmbitori și fericiți în postările lor de pe rețelele de socializare.

În mesajul său pe care l-a transmis pe rețelele de socializare Răzvan a dezvăluit că a obosit să se prefacă și că nu poate să mai pozeze în bărbatul perfect pentru Ema.

Răzvan Kovacs a răbufnit pe rețelele de socializare după ce a fost criticat

După o poveste de iubire care a durat mai bine de 4 ani, Răzvan a spus că e mai bine să dispară din viața Emei pentru ca ea să poată să fie fericită. El a mărturisit că s-a săturat de reproșuri și că a ajuns la concluzia că nu mai poate face compromisuri doar de dragul copiilor lor, Luna și Noah.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor

Prin urmare, Răzvan Kovacs a anunțat că el și Ema se despart, după un parcurs frumos, cu suișuri și coborâșuri. Cei doi au constatat că iubirea nu e de ajuns și că nu trebuie să își sacrifice fericirea de dragul celor mici.

Ema nu a dorit inițial să facă nicio declarație după despărțire, însă a răspuns până la urmă întrebărilor celor de la Spynews.

Ea este cea care a rămas cu cei doi copii ai lor, Luna și Noah, și tot ea a decis să nu șteargă nicio postare cu Răzvan de pe contul ei de Instagram.

că trebuie să lămuresc oamenii din jurul meu ce se întâmplă în familia mea. Pentru mine contează cum sunt eu și copiii mei. Dacă pentru el e important ce spune lumea, atunci să dea el interviuri, să scrie sau să vorbească ce vrea. Eu în prezent sunt foarte bine. Important e să fim eu și copiii mei bine. La descrierile mele am spus mereu că nu suntem un cuplu perfect și nu mimăm asta. Suntem un cuplu care, ca toate cuplurile, are probleme. Dacă aș fi postat ceva și aș fi știut că ajunge la foarte multă lume, atunci aș fi avut datoria să dau explicații. Până atunci însă, el trebuie să ofere explicații”, a declarat Ema pentru Spynews.

Citește și: Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent

Recent, Răzvan a răbufnit pe Insta Story după ce a fost intens criticat de urmăritorii săi pentru felul în care a anunțat despărțirea de Ema. El le-a transmis un mesaj celor care își dau cu părerea despre viața lui.

„Să îi mai înțeleagă cineva, frate, pe românii ăștia, că eu să mor dacă pot. Deci când sunt expus, pentru că am fost la emisiune și oamenii consideră că sunt persoană publică și pot să își dea cu părerea despre viața mea...Trecând peste asta, eu nu am nicio problemă. Am postat, am spus de fiecare dată când a fost bine, când a fost rău, când a fost așa, am postat. Postez acum că s-a terminat frumusețea. „De ce postezi așa ceva? Așa se face?”. Băi, dar când am postat că m-am însurat, când am postat că am făcut copilul, nu înțeleg de ce dacă postezi bine ești aplaudat, dar dacă postezi că este ceva, un lucru rău, ești hate-uit. Eu chiar nu pot să înțeleg de ce toate lucrurile trebuie să aibă așa părerea voastră. Nu îmi pasă”, a spus Răzvan pe Insta Story.

Citește și: Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor