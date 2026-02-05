Ema Oprișan, atac dur la adresa fostului partener Răzvan Kovacs. Ce mesaj a transmis

Antena Căutare
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, au decis să pună punct relației lor, după mai bine de patru ani.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 11:22 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 11:46
Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a scris pe Insta Story despre faptul că a rămas o mamă singură. | Instagram

Ema și Răzvan au participat la Insula Iubirii în sezonul 7 pentru a-și testa relația. Ema își dorea atunci să vadă dacă poate avea încredere în Răzvan pentru a-și întemeia o familie, însă el a dezamăgit-o și s-a lăsat ispitit de una dintre ispitele feminine.

Chiar dacă pe Ema a durut-o să vadă acele imagini cu partenerul ei, la ultimul bonfire ea a decis să îl ierte și au plecat împreună spre România.

Ce mesaj cu subînțeles a transmis Ema Oprișan, la scurt timp după despărțirea de Răzvan

Ema și Răzvan s-au împăcat, la scurt timp ea a rămas însărcinată cu Luna, fetița lor, și ulterior cei doi s-au căsătorit.

Ema și Răzvan Kovacs au format o familie frumoasă alături de Luna și Noah, fiul Emei dintr-o relație anterioară. Cu toate acestea, Răzvan a declarat recent că nu mai putea suporta reproșurile și neajunsurile din relația lor.

De asemenea, el a dezvăluit că nu se mai putea preface că totul e bine și nu mai putea poza în partenerul perfect de vreme ce știa că Ema nu e fericită și mulțumită de implicarea lui.

În trecut, chiar dacă au mai trecut prin momente dificile, Ema și Răzvan au decis să depășească obstacolele și să facă mai multe compromisuri de dragul celor doi copii ai lor. Acum, însă, Răzvan pare hotărât să nu se mai întoarcă înapoi și a ales să plece din viața Emei, lăsând-o cu cei doi copii și considerând că așa este mai bine.

Ema dovedește că este o femeie puternică și se descurcă singură cu creșterea celor doi copii, Luna și Noah, petrecând foarte mult timp cu aceștia, în special în această perioadă, după ce au rămas doar ei trei.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a șters o parte dintre pozele cu Răzvan de pe rețelele de socializare, dar nu tot, păstrând pozele de familie împreună.

Recent, ea a postat la Insta Story un video cu Noah și Luna și a explicat ce se întâmplă acum în viața lor.

„De azi suntem doar noi, dar poate viața ne va oferi iubire și liniște iar drumul nostru va fi unul stabil...Există probabilitatea să reușim chiar dacă nu avem nimic planificat. Iar ca lecție învățată: «Dumnezeu nu trimite niciodată ce este al tău la altă adresă»”, a scris Ema.

Chiar dacă acum simte că îi este greu pentru că a rămas doar ea cu cei doi copii ai ei, Ema știe că va face față provocărilor și le va oferi celor mici toată iubirea ei.

