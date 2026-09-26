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Bianca și Nattasha, față în față cu imaginile partenerilor lor. Ce le-a dezvăluit Radu la ceremonia focului

Bianca a avut parte de o nouă surpriză după ultimul bonfire. Ce imagini cu Prințul Marco și Gabriella a văzut pe tabletă și cum a reacționat?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 23:20 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 23:20
Bianca și Nattasha, față în față cu imaginile partenerilor lor. Ce le-a dezvăluit Radu la ceremonia focului | Antena 1
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Experiența de pe Insula Iubirii este departe de final, iar pentru concurente fiecare bonfire poate aduce noi întrebări și emoții. După ultima întâlnire în care a avut ocazia să vadă imagini cu partenerul ei, Bianca a încercat să își pună ordine în gânduri și să își dea seama ce se întâmplă, de fapt, în vila băieților.

Bianca, pusă față în față cu imaginile cu Prințul Marco și Gabriella

„Fetelor, mai aveți de parcurs ceva timp până la finalul acestei experiențe. Prințesă, cum ai plecat după ultimul bonfire?”, a întrebat Radu Vâlcan.

Bianca nu a ascuns faptul că a plecat de la ultimul bonfire cu anumite nemulțumiri. Unul dintre momentele care au deranjat-o cel mai mult a fost legat de apropierea lui Marco de o altă femeie și, mai exact, de faptul că acesta a intrat în apă alături de Gabriella.

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„Am plecat puțin nervoasă. M-a deranjat că a intrat în apă cu domnișoara respectivă. Cred că uitase acea limită în care i-am interzis să intre în apă”, a spus Bianca.

Bianca spera să nu fi fost mai mult

Concurenta a recunoscut că, dincolo de supărarea provocată de imaginile văzute la bonfire, și-ar fi dorit ca între Prințul Marco și Gabriella să nu se fi întâmplat alte lucruri care să depășească limitele stabilite de ea înainte de plecarea în Thailanda.

Însă Radu Vâlcan avea pregătite noi surprize pentru Bianca. Concurenta a fost pusă din nou în fața unor imagini în care Prințul Marco apare alături de Gabriella, iar interacțiunea dintre cei doi îi putea oferi o perspectivă diferită asupra apropierii lor.

Radu i-a arătat mai multe secvențe cu Marco și Gabriella, iar Bianca a trebuit să urmărească atent fiecare moment. Imaginile au adus în prim-plan gesturi și interacțiuni care puteau ridica noi semne de întrebare pentru concurentă.

Pentru Bianca, situația este cu atât mai complicată cu cât, de-a lungul experienței, a încercat să stabilească anumite limite în relația cu Marco. Acum, imaginile pe care le vede îi pot schimba percepția asupra modului în care partenerul ei a ales să se comporte pe insulă.

Ce a văzut Bianca pe tabletă și cum a reacționat atunci când imaginile cu Prințul Marco și Gabriella au început să ruleze rămâne unul dintre momentele care pot schimba dinamica poveștii lor.

Experiența nu s-a încheiat încă, iar următoarele imagini ar putea aduce și mai multe răspunsuri despre apropierea dintre Marco și Gabriella.

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