Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”

Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ispitele Andrușca și Cristina (Frankie) au purtat o discuție directă cu Laurențiu (Lorenzo) Bălăucă, punând pe masă aspecte delicate legate de relația lui cu Natasha. Ispita Cristina a exprimat convingerea că Laurențiu se simte nesigur în privința profesiei de dominatoare pe care o are iubita sa și, mai mult, că ea ar conduce relația.

Insula Iubirii Sezonul 10. Imagini din autobuz cu Prințul Marco și ispita Gabriella! Ce s-a...

Sambata, 26.09.2026, 23:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! De ce l-a ales Armina pe Dima:...

Sambata, 26.09.2026, 21:05

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a...

Sambata, 26.09.2026, 20:40

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, răsfățat de ispita Gabriella Barbu: ”S-a temut...

Sambata, 19.09.2026, 23:30

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion, amintire cu Alberto Grecu de acum 4 ani! Unde l-a văzut

Sambata, 19.09.2026, 22:15

Insula Iubirii Sezonul 10. Armina, plină de nervi după o noapte cu muzică la volum ridicat:...

Sambata, 19.09.2026, 21:44

Insula Iubirii Sezonul 10. Reacția lui Radu Vâlcan după declarațiile lui Remi Dobre: „Nu am...

Sambata, 19.09.2026, 20:15

Insula Iubirii Sezonul 10. Remi vede imagini cu Bianca: Ea merită ceva mai bun decât mine!

Vineri, 18.09.2026, 23:59

Insula Iubirii Sezonul 10. Băieții își aleg ispitele pentru date! De ce au optat pentru...

Vineri, 18.09.2026, 23:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! George Jaguarul este...

Vineri, 18.09.2026, 23:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, atras de ispitele feminine! Ce spune Bianca de regula...

Vineri, 18.09.2026, 21:40

Insula Iubirii Sezonul 10. Au ieșit scântei la bonfire între Armina și Bianca: Nu pui tu în...

Sambata, 12.09.2026, 23:39