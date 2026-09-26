Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”
Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ispitele Andrușca și Cristina (Frankie) au purtat o discuție directă cu Laurențiu (Lorenzo) Bălăucă, punând pe masă aspecte delicate legate de relația lui cu Natasha. Ispita Cristina a exprimat convingerea că Laurențiu se simte nesigur în privința profesiei de dominatoare pe care o are iubita sa și, mai mult, că ea ar conduce relația.
Sambata, 26.09.2026, 22:45