Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a evoluat relația dintre Marius și Maria Avram după experiența din Thailanda

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din Marius și Maria. Cei doi au oferit detalii despre ce s-a întâmplat în Thailanda, cum s-au întors de la Insula Iubirii și cum a evoluat sau s-a schimbat viața lor între timp.

Joi, 30.07.2026, 22:30