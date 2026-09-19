Insula Iubirii Sezonul 10. Armina, plină de nervi după o noapte cu muzică la volum ridicat: ”La întâlnire vreau să-mi descarc nervii și furia!”

Ediția din 19 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Armina a avut parte de o dimineață dificilă după ce muzica din seara precedentă a fost dată prea tare. Lipsa somnului i-a afectat starea, iar concurenta a recunoscut că este plină de nervi și furie. „Îmi doresc ca date-ul meu să fie ceva prin care să-mi descarc nervii și furia”, a spus Armina.

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion, amintire cu Alberto Grecu de acum 4 ani! Unde l-a văzut

Sambata, 19.09.2026, 22:15

Insula Iubirii Sezonul 10. Reacția lui Radu Vâlcan după declarațiile lui Remi Dobre: „Nu am...

Sambata, 19.09.2026, 20:15

Insula Iubirii Sezonul 10. Remi vede imagini cu Bianca: Ea merită ceva mai bun decât mine!

Vineri, 18.09.2026, 23:59

Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! George Jaguarul este...

Vineri, 18.09.2026, 23:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Băieții își aleg ispitele pentru date! De ce au optat pentru...

Vineri, 18.09.2026, 23:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, atras de ispitele feminine! Ce spune Bianca de regula...

Vineri, 18.09.2026, 21:40

Insula Iubirii Sezonul 10. Au ieșit scântei la bonfire între Armina și Bianca: Nu pui tu în...

Sambata, 12.09.2026, 23:39

Insula Iubirii Sezonul 10. Prima ceremonie a focului pe insula fetelor! Radu Vâlcan: Unul dintre...

Sambata, 12.09.2026, 22:43

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce limite i-a impus Claudia lui Ionuț: M-ar deranja dacă ar intra...

Sambata, 12.09.2026, 21:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Petrecere cu tematică Moulin Rouge pe insula băieților! Isipitele...

Sambata, 12.09.2026, 20:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui,...

Vineri, 11.09.2026, 23:29

Insula Iubirii Sezonul 10. Cutia cu surprize a răsunat pentru prima dată! O conversație între...

Vineri, 11.09.2026, 22:30