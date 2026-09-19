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Insula Iubirii Sezonul 10. Armina, plină de nervi după o noapte cu muzică la volum ridicat: ”La întâlnire vreau să-mi descarc nervii și furia!”

Ediția din 19 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Armina a avut parte de o dimineață dificilă după ce muzica din seara precedentă a fost dată prea tare. Lipsa somnului i-a afectat starea, iar concurenta a recunoscut că este plină de nervi și furie. „Îmi doresc ca date-ul meu să fie ceva prin care să-mi descarc nervii și furia”, a spus Armina.
Sambata, 19.09.2026, 21:44
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Logo show Vineri, 18.09.2026, 23:00
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