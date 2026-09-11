Antena Căutare
Home Insula Iubirii Video Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui, Bianca, a clacat psihic!
Logo show

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui, Bianca, a clacat psihic!

Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Deși au ajuns de extrem de puțin timp în Thailanda, concurenții au început să resimtă nu doar primele emoții, ci și primele trăiri intense! În timp ce Marco și ispita Gabriela se distrau, iubita lui Bianca trecea prin momente extrem de dificile. Ea a devenit astfel prima concurentă care a clacat la Insula Iubirii, în acest sezon, iar camerele de filmat au surprins totul.
Vineri, 11.09.2026, 23:29
x
Insula Iubirii Sezonul 10. Cutia cu surprize a răsunat pentru prima dată! O conversație între băieți le-a pus pe gânduri pe iubitele lor

Insula Iubirii Sezonul 10. Cutia cu surprize a răsunat pentru prima dată! O conversație între băieți le-a pus pe gânduri pe iubitele lor

Logo show Vineri, 11.09.2026, 22:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Replica lui Remi care i-a șocat pe toți: Eu îl aleg pe Narcis, îmi place mult!

Insula Iubirii Sezonul 10. Replica lui Remi care i-a șocat pe toți: Eu îl aleg pe Narcis, îmi place mult!

Logo show Vineri, 11.09.2026, 21:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Schimb de replici acide între Marco și ispita Cătălin Brînză: Nu poți să ne cucerești cu mușchii!

Insula Iubirii Sezonul 10. Schimb de replici acide între Marco și ispita Cătălin Brînză: Nu poți să ne cucerești cu mușchii!

Logo show Vineri, 11.09.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Cel mai fericit moment din viața Marianei Ionescu Căpitănescu. Răspunsurile artistei la „Lucrarea de control”

Furnicuțele 2026. Cel mai fericit moment din viața Marianei Ionescu Căpitănescu. Răspunsurile artistei la „Lucrarea de control”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dan, soțul Marianei Ionescu Căpitănescu, despre cine are ultimul cuvânt în familie

Furnicuțele 2026. Dan, soțul Marianei Ionescu Căpitănescu, despre cine are ultimul cuvânt în familie

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Marcela Fota, despre sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu: „O admiram!”

Furnicuțele 2026. Marcela Fota, despre sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu: „O admiram!”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:39 Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre prima apariție la TV și pierderea fratelui ei

Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre prima apariție la TV și pierderea fratelui ei

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Calcă Anthony și Tara pe urmele mamei lor, Mariana Ionescu Căpitănescu? Detalii din viața de familie a artistei

Furnicuțele 2026. Calcă Anthony și Tara pe urmele mamei lor, Mariana Ionescu Căpitănescu? Detalii din viața de familie a artistei

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Jocul „Bolborohit”. Oase cântă cu apă în gură, iar Mariana Ionescu Căpitănescu ghicește piesele

Furnicuțele 2026. Jocul „Bolborohit”. Oase cântă cu apă în gură, iar Mariana Ionescu Căpitănescu ghicește piesele

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:13 Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, Anthony și Tara, provocare de atenție la jocul „Greu de concentrat”

Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, Anthony și Tara, provocare de atenție la jocul „Greu de concentrat”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 17:38 Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre începutul carierei: „Îmi doream să fiu ca Maria Ciobanu”

Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre începutul carierei: „Îmi doream să fiu ca Maria Ciobanu”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 17:10 Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare alături de Rebeca

Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare alături de Rebeca

Logo show Vineri, 11.09.2026, 16:07
x