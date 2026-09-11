Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco și ispita Gabriela s-au distrat la date! Iubita lui, Bianca, a clacat psihic!

Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Deși au ajuns de extrem de puțin timp în Thailanda, concurenții au început să resimtă nu doar primele emoții, ci și primele trăiri intense! În timp ce Marco și ispita Gabriela se distrau, iubita lui Bianca trecea prin momente extrem de dificile. Ea a devenit astfel prima concurentă care a clacat la Insula Iubirii, în acest sezon, iar camerele de filmat au surprins totul.

Vineri, 11.09.2026, 23:29