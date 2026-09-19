Insula Iubirii Sezonul 10. Reacția lui Radu Vâlcan după declarațiile lui Remi Dobre: „Nu am înțeles nimic!”

Ediția din 19 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Remi Dobre, iubitul Biancăi Iotu, a făcut declarații despre relația lor și despre perioada în care a încercat să păstreze distanța. „Am considerat că distanța față de mine i-ar face bine și am încercat. Văzând că îmi ține locul ocupat, am zis că poate pot încerca iarăși”, a spus Remi Dobre. Declarația l-a lăsat nedumerit pe Radu Vâlcan: „Nu am înțeles nimic”.

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