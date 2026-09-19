Într-o discuție sinceră, Claudia, iubita lui Mocăniță, a dezvăluit până unde ar fi fost dispusă să meargă dacă ar fi venit ispită la Insula Iubirii.

Ce ar fi fost dispusă Claudia să facă dacă venea ca ispită la Insula Iubirii. Dezvăluirea iubitei lui Mocăniță | antena 1

Claudia, iubita lui Mocăniță, a făcut dezvăluiri neașteptate despre legătura sa cu Insula Iubirii. Aceasta a povestit că, în urmă cu un an, a participat la casting pentru a deveni ispită în emisiune și a vorbit despre modul în care ar fi privit o posibilă apropiere de un bărbat aflat în competiție.

Ce ar fi fost dispusă Claudia să facă dacă venea ca ispită la Insula Iubirii

Declarațiile ei au fost discutate ulterior și la bonfire, unde Mocăniță a urmărit imagini cu iubita sa dansând alături de ispitele masculine din casa fetelor.

Claudia a dezvăluit că a fost prezentă la castingul pentru Insula Iubirii anul trecut. În cadrul discuției, Miți Feminiă a întrebat-o cum ar fi reacționat dacă, în postura de ispită, ar fi ajuns să se apropie de unul dintre concurenți.

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Claudia a răspuns că ar fi fost deschisă unei astfel de situații dacă ar fi ajuns să dezvolte sentimente reale pentru persoana respectivă. Declarația ei a atras imediat atenția Biancăi, care a avut o opinie diferită.

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„Nu cred că e posibil să te îndrăgostești atât de repede”, a spus Bianca, punând sub semnul întrebării ideea că o persoană poate ajunge să aibă sentimente puternice într-un timp atât de scurt.

Claudia a ținut însă să explice că nu ar fi mers în emisiune cu intenția de a evita orice interacțiune cu bărbații. „Nu să fie băieții și să fug de ei”, a precizat aceasta, referindu-se la faptul că rolul de ispită presupune tocmai interacțiunea și apropierea de concurenții aflați în emisiune.

Ce a spus Mocăniță la imaginile cu Claudia

Ulterior, imaginile de la bonfire i-au oferit lui Mocăniță ocazia să vadă cum s-a comportat iubita sa în compania ispitelor masculine. În secvențele prezentate, Claudia a dansat alături de acestea, iar reacția lui Mocăniță a fost una echilibrată.

„Sunt puțin gelos, că nu eram acolo să dansez cu ea”, a recunoscut el, făcând referire la faptul că și-ar fi dorit să fie el cel care dansează cu iubita sa în acele momente.

În rest, Mocăniță a mărturisit că nu a văzut ceva negativ în imaginile prezentate la bonfire. El consideră că interacțiunile Claudiei cu ispitele nu au depășit o anumită limită și nu i-au oferit motive serioase de îngrijorare.

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Totuși, concurentul a remarcat că iubita sa are uneori anumite glume care pot fi interpretate diferit, în funcție de context.

„Are și glumițe care uneori par interpretabile”, a spus Mocăniță.

Astfel, imaginile de la bonfire nu au provocat o reacție tensionată din partea lui, ci mai degrabă o combinație de gelozie și detașare. Mocăniță a recunoscut că l-a deranjat într-o anumită măsură faptul că nu putea fi alături de Claudia, însă, dincolo de acest sentiment, a considerat că interacțiunile ei cu ispitele masculine nu au reprezentat ceva negativ pentru relația lor.