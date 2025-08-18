Antena Căutare
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu familia”

Pentru Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, cei care îi interpretează pe Amalia și Dinu în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, vacanța de vară a fost prilejul perfect de a se reconecta la viața personală, dar și de a petrece timp împreună cu familiile lor, dincolo de platourile de filmare.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 11:20
„Cred că pauzele sunt extrem de importante, utile și binevenite, mai ales după o perioadă lungă de muncă. Aveam nevoie de timp doar cu băieții mei, cu nimic altceva pe lângă. Am avut timp să ne jucăm în mare, să mergem cu paddleboard-ul și să ne bucurăm de liniște. Pentru mine, orice decuplare după o perioadă intensă e un prilej bun de a mă încărca și odihni pentru ce urmează. Un fel de reculer pour mieux sauter”, spune Andreea Vasile.

Vacanța alături de colegul de platou și de partenerii lor de viață a fost una memorabilă. „A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Cu cine lungi, dimineți cu briză și cu copiii pe plajă și prosecco împărțit cu Olivia, soția lui Bogdan. Bonus pentru copii erau plecările lui Bogdan la snorkeling, de unde se întorcea cu ‘comori’ găsite pe fundul mării.”

Citește și: Când e premiera celui de-al treilea sezon al serialului original „Iubire cu parfum de lavandă”, de la Antena 1

Bogdan Albulescu confirmă că experiența a fost una aparte: „A fost o vacanță exact pe sufletul meu, am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura. În Grecia m-am bucurat de snorkeling și scufundări, iar pe Via Transilvanica am descoperit mountain bike-ul. A fost combinația perfectă, care m-a încărcat complet.”

Dincolo de locuri și activități, vacanța i-a adus pe actori mai aproape de familie și prieteni. „Timpul petrecut cu băieții mei, lipsa alergăturii, zile întregi fără să mă gândesc la ce urmează să fac a doua zi, asta a fost cel mai valoros pentru mine”, ne-a povestit Andreea. Bogdan a mărturisit că „pe Via Transilvanica am descoperit o comunitate de oameni incredibil de pasionați și uniți. A fost neașteptat de emoționant și mi-a reamintit cât de puternice pot fi legăturile autentice.”

Cât despre personajele lor, actorii au și ei câte o viziune: „Cred că Amaliei i-ar plăcea mai mult la munte. O văd într-o drumeție mai degrabă decât pe plajă”, spune Andreea. „Dinu? Clar Spania. Poate un sat din Andaluzia sau Barcelona. Ar lua o carte groasă cu el, ar face planuri mari, dar cel mai probabil s-ar relaxa total”, completează Bogdan.

Chiar dacă vacanța a fost o gură de aer proaspăt, energia platourilor de filmare rămâne de neînlocuit pentru amândoi. „Am învățat că cel mai important lucru e să fii prezent acolo unde ești, cu totul. Așa că în vacanță am fost 100% acolo, iar la filmări sunt la fel”, spune Andreea. Iar Bogdan recunoaște: „Mi-a lipsit vibe-ul de pe platou, glumele dintre duble, agitația, colegii. E un ritm greu de înlocuit.”

Citește și: Ella Prodan, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și filmări: ”Mi-am lăsat personajul la plajă în Podișor”

Publicul îi va revedea pe Andreea Vasile și Bogdan Albulescu în rolurile Amaliei și lui Dinu în sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, începând cu 12 septembrie, difuzat în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

