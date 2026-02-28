Cum arată apartamentul de lux de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Cât plătește chirie

Potrivit informațiilor din presă, Cristian Boureanu de la Survivor 2026 locuiește cu chirie într-un apartament de lux din Capitală.

În anul 2019, Cristian Boureanu și-a găsit liniștea într-un apartament modern din București. Spațiul luminos, dar și obiectele de decor reflectă stilul de viață actual. La momentul mutării, apartamentul era estimat la suma de 380.000 de euro, potrivit Cancan.

Cum arată apartamentul în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026

Potrivit sursei citate mai sus, concurentul de Survivor 2026 plătește 1.000 de euro pe lună chirie pentru apartamentul din București. În anul 2019, el se muta aici alături de fotomodelul Laura Dincă, logodnica sa de la acea vreme.

Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu

Cristian și Irina Boureanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar împreună au o fiică minunată. Cei doi s-au căsătorit în anul 2000, urmând să divorțeze după patru ani de căsnicie.

Motivul care a dus la separare ar fi fost infidelitatea partenerei sale. Se pare că Irina Boureanu l-ar fi înșelat pe fostul politician cu nașul de cununie. La scurt timp de la aflarea veștii, concurentul de la Survivor 2026 și prima lui soție au divorțat.

În urma separării, Cristian Boureanu i-a impus reguli dure fostei partenere. Acesta și-a dorit ca fetița lor, Ioana, să locuiască alături de el. În prezent, tânăra se află în grija tatălui ei, potrivit Cancan.

De asemenea, acesta i-ar mai fi cerut Irinei Boureanu să renunțe la relația cu nașul de cununie dacă vrea să își mai vadă fiica.

„I-am spus: <<Mulțumesc!>>. Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, a povestit Cristian Boureanu, în urmă cu câțiva ani, potrivit sursei citate mai sus.

După separarea de fostul politician, Irina Boureanu a preferat să se retragă din lumea mondenă, concentrându-se asupra carierei sale în stomatologie. Puțini sunt cei care știu că prima soție a concurentului de la Survivor 2026 este de profesie medic stomatolog.

În timpul divorțului, Irina Boureanu a adus acuzații neașteptate împotriva soțului ei. Aceasta l-a acuzat pe Cristian Boureanu de agresiune, spunând că a fost amenințată de mai multe ori.

„Am fost amenințată cu moartea. Am făcut plângeri penale împotriva lui. Sper ca instituțiile din România de acum să nu mai fie ca atunci. Am vrut să fac multe lucruri, dar nu s-a putut face prea mult.

Cred că e obișnuit ca nimeni să nu îl înfrunte. La momentul divorțului era în plină ascensiune politică și știam că ar face orice să nu își strice imaginea. Orice înseamnă orice. Am preferat să îl las așa ca să nu se întâmple lucruri foarte rele pentru mine și pentru Ioana. Fetița asista la scenele violente. S-a întâmplat de multe ori”, mărturisea Irina Boureanu în 2016, potrivit sursei citate mai sus.