Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol

Victoria Răileanu este o actriță de film și teatru din România, care se bucură de o carieră de succes.

Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 10:42 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 13:08
Victoria Răileanu este una dintre cele mai apreciate actrițe din generația tânără, având numeroase roluri la activ care au făcut-o celebră.

Cine este Victoria Răileanu, actrița din Iubire cu parfum de lavandă

Actrița în vârstă de 35 ani s-a născut pe 24 iulie 1988 în Rîșcani, Republica Moldova. În copilărie, părinții ei au îndrumat-o să devină farmacist, dar ea a arătat încă de la o vârstă fragedă că are înclinație spre partea artistică. Astfel, tânăra a făcut cursuri de balet și de pictură în copilărie.

Citește și: Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură producției

Pentru că era pasionată și de călărie, în perioada liceului a suferit o accidentare și nu a mai putut practica balet și a trecut la secția de actorie.

Așa și-a dat seama că voia să facă actorie încă de la bun început și a lucrat cu și mai multă ambiție pentru a-și îndeplini visul.

Victoria era clasa a 10-a când a jucat în prima piesă de teatru, la Teatrul Național din Timișoara, în piesa „We can dance”.

La vârsta de doar 15 ani a primit primul ei rol principal într-un serial de televiziune, în „Daria, iubire mea”. Apoi, de-a lungul carierei sale s-a remarcat în mai multe filme și seriale românești de succes.

Pe plan personal, Victoria a trăit o poveste de dragoste cu Conrad Mericoffer, au fost căsătoriți și au împreună un băiat. Chiar dacă relația lor nu a funcționat și au ajuns la divorț, Victoria se simte cea mai norocoasă atunci când îl privește pe fiul ei cel mare, Carol.

La 4 ani după divorț, Vichi Răileanu l-a întâlnit pe Adrian Ștefănescu, cel care a făcut-o să creadă din nou în iubire. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 4 ani și au împreună o fetiță, pe Maria, născută în primăvara acestui an.

Victoria și Adrian s-au logodit în Paris în 2022 și de atunci au pus bazele unei familii minunate împreună, cu multă iubire, respect și sprijin reciproc.

Citește și: Cum a anunțat Victoria Răileanu sexul bebelușului. Actrița este însărcinat pentru a doua oară: „Am ținut pentru noi"

În serialul Iubire cu parfum de lavandă, Victoria Răileanu va intra în pielea personajului Teodora Costa, o femeie puternică, cu un trecut dureros, pe care abia aşteaptă să îl aducă în atenția fanilor serialului.

Cu un nume deja cunoscut pe scena românească, ea a debutat la vârsta de 15 ani, pe scena Teatrului Național Timișoara și a absolvit, ulterior, U.N.A.T.C. în București. De-a lungul carierei sale, aceasta a interpretat roluri importante, care au plasat-o în inimile fanilor, iar printre ultimele producții în care a apărut se numără Anul Nou care n-a fost, Klaus & Barroso, Taximetriști şi Vlad.

„Da, așa este! M-am alăturat echipei Iubire cu parfum de lavandă încă din luna aprilie. Vă zic sincer că îmi place ce se întâmplă aici. Îmi fac meseria cu drag, am descoperit oameni foarte faini printre actori, în echipa extinsă, am redescoperit colegi cu care am mai lucrat în trecut. Personajul pe care îl joc se numește Teodora Costa și vine cu o poveste foarte interesantă. O admir pentru că este o mamă bună, dar și o femeie puternică. Să știți că încă o descopăr cu fiecare episod nou! Sper să vă placă de Teo. Fiți blânzi cu ea, are un trecut dureros pe care o să îl descopere împreună cu voi.”, declară Victoria Răileanu.

Citește și: Victoria Răileanu este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica de gravidă: „Parcă nu-mi vine să cred"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
