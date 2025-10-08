Cine e și cum arată soțul Victoriei Răileanu. Actrița și Adrian Ștefănescu au împreună o fetiță

Antena Căutare
Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Adrian Ștefănescu.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 08:17 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 11:24
Fanii sunt acum nerăbdători să îi cunoască personajul din Iubire cu parfum de lavandă, pe Teo Costa, despre care actrița a avut doar cuvinte de laudă. | Instagram & Antena 1

Actrița se poate considera norocoasă atât pe plan profesional, având multe proiecte la activ, cât și pe plan personal pentru că și-a construit o familie minunată.

Cine este și cum arată Adrian Ștefănescu, soțul Victoriei Răileanu

După ce în 2017 a divorțat de primul ei soț, actorul Conrad Mericoffer, și s-au despărțit definitiv în 2019, Victoria a dat o nouă șansă iubirii atunci când l-a cunoscut pe Adrian Ștefănescu.

Ea avea deja un fiu, pe Carol, din căsnicia cu Conrad, și nu i-a fost ușor să se refacă din punct de vedere emoțional după divorț. Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut în 2022 pe o aplicație pe dating și în primăvara acestui an s-au căsătorit. Adrian este specialist în publicitate și este pasionat de cultură.

După s-au logodit la Paris la câteva luni după ce au devenit un cuplu, în mai 2025, Victoria și Adrian au ales să își unească destinele în Grecia acolo unde au făcut o cununie civilă restrânsă și s-au bucurat din plin de momentele emoționante.

Cei doi formează nu doar un cuplu puternic de 3 ani, ci și o familie minunată, având acum și o fetiță împreună.

Acum actrița e mai fericită ca oricând și are parte de familia minunată la care a visat mereu, alături de Adrian, Carol și Maria.

Atunci când nu e la filmări pentru serialul Iubire cu parfum de lavandă, Victoria predă cursuri de actorie pentru copii. Pasiunea ei pentru actorie depășește limitele și nu mai e doar despre jucat, ci și despre împărtășit această bucurie de a juca cu alții.

În timpul ei liber, Victoria petrece timpul alături de cei doi copii ai ei și de soțul ei. Actrița este foarte prezentă pe rețele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei activități de zi cu zi. Printre hobby-urile ei se regăsesc fotografia și sportul. Chiar dacă e mama a doi copii, Victoria a avut mereu grijă de silueta ei și se păstrează mereu în formă mergând la sesiuni de pilates.

Fanii sunt acum nerăbdători să îi cunoască personajul din Iubire cu parfum de lavandă, pe Teo Costa, despre care actrița a avut doar cuvinte de laudă.

„Da, așa este! M-am alăturat echipei Iubire cu parfum de lavandă încă din luna aprilie. Vă zic sincer că îmi place ce se întâmplă aici. Îmi fac meseria cu drag, am descoperit oameni foarte faini printre actori, în echipa extinsă, am redescoperit colegi cu care am mai lucrat în trecut. Personajul pe care îl joc se numește Teodora Costa și vine cu o poveste foarte interesantă. O admir pentru că este o mamă bună, dar și o femeie puternică. Să știți că încă o descopăr cu fiecare episod nou! Sper să vă placă de Teo. Fiți blânzi cu ea, are un trecut dureros pe care o să îl descopere împreună cu voi.”, declară Victoria Răileanu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






