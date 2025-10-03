Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert

Anda trece din nou prin situații complet neașteptate și viața la Podișor devine tot mai grea. Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 3 octombrie 2025.

Ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, din 3 octombrie 2025. Avocatul se întâlnește iar cu Albert

Totul a început cu Anda care are coșmaruri legate de Albert. Ștefan o liniștește totuși.

Alma recunoaște faptul că ea a zis familiei că Maria se vede cu Albert.

„Vreau să scăpăm de el. Îmi e frică de ce îi poate face mamei, a zis fiica Andei, care a fost apoi îmbrățișată de sora ei vitregă.

Între timp, avocatul îl anunță pe Albert că Zamfir e cu ochii pe el: „Zi ceva nou. De ce ai venit aici?”.

„Albert, ce-ai de gând să faci cu afacerile alea de la Timișoara? Le-ai lăsat de izbeliște total. Am investit cam toată viața în asta. Mă ocup eu”, a zis avocatul.

„Am să mă ocup eu. Am să mă operez în curând și am să viu din nou pe picioare”, a fost replica lui Albert.

Ștefan îi spune Almei că dacă vrea să se vadă cu Rocky, atunci băiatul trebuie să treacă să discute cu el.

Floarea merge să discute cu Amalia pentru a afla cum să se poarte cu noua generație: „Ăsta mic al vostru are niște probleme. E crescut bine, dar are niște gânduri negre. Dacă vrei să vorbesc, vorbesc eu cu el, dar m-am gândit să îți zic ție”.

Ioana îl anunță pe preot că merge până la București, la facultate. La scurt timp după, Filip o prinde din urmă și cei doi intenționează să meargă la București la o cafenea.

Lăcri vine în vizită la preot și îi dă o veste importantă: „Biserica a primit fonduri de la primărie, așa că începem reconstrucția, în sfârșit!”.

Claudiua discută cu Rocky și îi spune că poate a fost cam drastic și neatent: „Unele lucruri nu se spun sau se spun altfel. Tu nu ești așa necioplit. Contează și cum zici lucrurile”.

În timpc e vorbeau, Silvia apare cu Zamfir și dă vestea: „De azi se cuvine să îmi spui sărut mâna!”.

Când s-au întors acasă, Filip și Ioana au fost luați în primire de preot și de partenera acestuia. Între timp, Zamfir se vede cu avocatul și îi spune ce plan pune la cale: „Te ajut să pui mâna pe afacerile lui și apoi scăpăm de el. E timpul să îmi recuperez și eu datoria de la el”.

Maria se întâlnește cu Albert și află că cei doi sunt compatibili, dar îi dă și vestea: „Nu pot să fac operația asta în România, e prea riscant. Am un medic în Germania. Dacă vrei divorțul, atunci plecăm mâine”.

Ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, din 3 octombrie 2025. Albert vrea să facă transplant și o convinge pe Maria

Când se întoarce seara acasă, Maria e prinsă de Anda, care încearcă să afle detalii.

„Mă superi că nu înțelegi. Ai suferit și suferi atâta. Un lucru pot să îndrept și eu și tu nu mă lași”, a zis fata.

„Nu e nevoie să te sacrifici”, a zis Anda.

„Tu știi că pentru oamenii pe care îi iubim suntem în stare să facem orice. Sunt în stare să fac orice ca să scăpăm de tata”, a fost replica tinerei.

Rocky îi arată Almei imagini cu mama ei și cu Zamfir, iar tinerei nu îi vine să creadă ce a descoperit. Alma îi dă vestea și tatălui ei, iar acesta rămâne fără cuvinte.

Maria îi spune Andei de drumul în Germania, iar aceasta este afectată de veste.

Ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, din 3 octombrie 2025. Preotul și partenera lui află de relația dintre Ioana și Filip

Preotul și partenera lui discută cu Ioana și Filip despre relația lor, iar tinerii încearcă să se impună.

Jana, mama Chanelei, îi spune Andei că Albert e acasă la ea, sub ochii tuturor.

Anda și Ștefan merg să se vadă cu avocatul și cu Zamfir pentru a scăpa de Albert.

Filip și Ioana se sărută și devin și mai apropiați unul de celălalt.

Ioana și Filip sunt în stare de șoc atunci când află că preotul și partenera lui s-au căsătorit: „Acum sunteți frate și soră”.

Albert vrea să plece împreună cu Maria, în timp ce Anda țipă la ea și o roagă să nu plece cu el. Ulterior, fata renunță.

Filip încearcă să se apropie iar de Ioana, dar aceasta îl refuză, fiindcă se simte ciudat cu ideea că sunt frați.

Ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl amenință pe Albert cu arma

Albert o caută pe Maria ca să îi ceară să fugă împreună, dar între timp Andei îi apar din nou durerile de cap, cu care s-a tot confruntat în ultima perioadă. Începe să vadă din nou.

Rocky se întâlnește cu Ioana să îi spună că va încerca să fie prietenă cu ea.

Anda se întâlnește cu Albert și îi pune pistolul la gât, amenințându-l.

