Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Darisian Luncanu a dat cărțile pe față într-un nou interviu exclusiv pentru a1.ro. Iată ce spune tânărul actor despre colegii săi, spectacolele de magie și personajul căruia îi dă viață.

Darisian Luncanu mărturisește că este mândru de personajul pe care îl interpretează în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Cristi Păun îi dă ocazia să exploreze și o altă latură a sa.

Darisian Luncanu își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Tânărul actor și-a început cariera, de fapt, pe scenele de magie. Dragostea pentru scenă l-a purtat și către actorie, având oportunitatea de a-i da viață lui Cristi, în serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Darisian mărturisește că este mândru de evoluția lui Cristi în acest moment și știe ce l-ar împlini pe personajul său pe viitor.

Cum ai vedea tu evoluția lui Cristi dacă ai putea să scrii povestea lui? În ce punct ar ajunge?

„Povestea pe care a avut-o până acum a fost una foarte interesantă, în sensul în care personajul ăsta a evoluat foarte-foarte mult și a învățat foarte mult, a trecut prin foarte multe experiențe, a greșit, dar de fiecare dată când a greșit a fost suficient de inteligent, să zicem, încât a reuit să ia ce-i bun și să învețe din greșelile pe care le-a făcut și, eventual, să-i ajute și pe alții să nu facă greșelile respective.

Chiar a evoluat, de la început și până în prezent. Sunt mândru de personajul ăsta”, spune el.

„Dacă ar fi să-i scriu povestea spre final, cred că i-aș naște în suflet o perseverență și un devotament mult mai puternice și l-aș face să-și urmeze visul, l-aș face fotbalist. Pentru că la începutul serialului, el cu asta pleacă și, pe parcurs, pentru că foarte multor persoane li se întâmplă treaba asta și-n viața de zi cu zi, în viața reală, oamenii uită să-și urmeze visul și e foarte important, pentru că asta știu clar că l-ar face pe Cristi fericit. Deci, cumva să ajungă fotbalist, în echipa pe care o dorește, pe poziția pe care și-o dorește. Nu știu ce poziții sunt pe teren, că sunt praf la fotbal, dar acolo” spune el zâmbind.

Dacă ai putea, ce alt personaj din serialul Iubire cu parfum de lavandă ți-ar plăcea să interpretezi?

„Cred că dacă aș fi altcineva din serial mi-ar plăcea să fiu Albert, personajul interpretat de [Mihai] Smarandache, pentru că e o compoziție foarte interesantă acolo și ai cu ce să te joci”, răspunde tânărul actor.

„Și faptul că se joacă cu pușca, e bad boy”, râde el. „Da, ar fi interesant. Clar, Albert.”

Cum este viața în spatele camerelor de filmat? Cum au evoluat prieteniile dintre tine și ceilalți colegi în comparație cu ce se întâmpla în primul sezon?

„Cred că pot să încep prin a spune: mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de colegi absolut extraordinari și nu le mai spun colegi, deja le spun prieteni - și în adevăratul sens al cuvântului. Oameni cu care poți să ies li pot să mă simt bine și în afara filmărilor, în afara camerelor.

Oameni care sunt sinceri, sunt devotați. Oameni care se conectează, s-au conectat, de fapt, foarte bine cu mine. Și cumva cred că ăsta e cel mai frumos lucru, știi? Să știi că termini un proiect și după dacă dai un telefon: <<Bă, hai să ne vedem!>> știi că ai parte de oameni care vor asta și oameni care de-abia așteaptă să te vadă și să sharuiească ce ați mai făcut și pe unde ați mai fost”, răspunde Darisian.

Nu uităm că ești un actor cu As-ul în mânecă. Vrei să le spui spectatorilor unde te pot vedea fizic în perioada următoare la show-urile de magie?

„În perioada următoare, mă puteți vedea pe data de 7 decembrie, de la ora 19:00 la The Fool, cel mai mare club de stand-up comedy din România, unde am spectacolul intitulat <<99% minciună, 1% magie>>, un spectacol dedicat în cinstea bunicului meu, care, din păcate, nu mai e printre noi. Și este un spectacol 100% interactiv. E despre gândurile celor din sală, despre alegerile lor și despre viitorul pe care ei îl creează. E foarte interesant! Și e pentru adulți” anunță Darisian Luncanu.

Eric Aradits ți-a lansat o provocare. Vrem să te rugăm să îi lansezi și tu una, înainte de a da curs ideii prietenului tău. Ce l-ai pune să facă în doar 30 de secunde?

„În doar 30 de secunde pe Eric l-aș pune să facă (...) cinci backflipuri”, râde tânărul actor.

Eric Aradits acceptă provocarea și ”se dă peste cap” pentru Darisian Luncanu, care este foarte atent ca prietenul său să respecte propunerea.

