Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Darisian Luncanu a dat cărțile pe față într-un nou interviu exclusiv pentru a1.ro. Iată ce spune tânărul actor despre colegii săi, spectacolele de magie și personajul căruia îi dă viață.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 07:35 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 09:51

Darisian Luncanu mărturisește că este mândru de personajul pe care îl interpretează în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Cristi Păun îi dă ocazia să exploreze și o altă latură a sa.

Citește și: Interviu cu Darisian Ștefan Luncanu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă îi lansează o provocare colegei sale Sara Ghimpu

Darisian Luncanu își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Tânărul actor și-a început cariera, de fapt, pe scenele de magie. Dragostea pentru scenă l-a purtat și către actorie, având oportunitatea de a-i da viață lui Cristi, în serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Darisian mărturisește că este mândru de evoluția lui Cristi în acest moment și știe ce l-ar împlini pe personajul său pe viitor.

Citește și: Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV

Cum ai vedea tu evoluția lui Cristi dacă ai putea să scrii povestea lui? În ce punct ar ajunge?

„Povestea pe care a avut-o până acum a fost una foarte interesantă, în sensul în care personajul ăsta a evoluat foarte-foarte mult și a învățat foarte mult, a trecut prin foarte multe experiențe, a greșit, dar de fiecare dată când a greșit a fost suficient de inteligent, să zicem, încât a reuit să ia ce-i bun și să învețe din greșelile pe care le-a făcut și, eventual, să-i ajute și pe alții să nu facă greșelile respective.

Chiar a evoluat, de la început și până în prezent. Sunt mândru de personajul ăsta”, spune el.

„Dacă ar fi să-i scriu povestea spre final, cred că i-aș naște în suflet o perseverență și un devotament mult mai puternice și l-aș face să-și urmeze visul, l-aș face fotbalist. Pentru că la începutul serialului, el cu asta pleacă și, pe parcurs, pentru că foarte multor persoane li se întâmplă treaba asta și-n viața de zi cu zi, în viața reală, oamenii uită să-și urmeze visul și e foarte important, pentru că asta știu clar că l-ar face pe Cristi fericit. Deci, cumva să ajungă fotbalist, în echipa pe care o dorește, pe poziția pe care și-o dorește. Nu știu ce poziții sunt pe teren, că sunt praf la fotbal, dar acolo” spune el zâmbind.

Citește și: Darisian Ștefan Luncanu, de-a v-ați ascunselea pe scena iUmor, într-un număr surprinzător de magie

Dacă ai putea, ce alt personaj din serialul Iubire cu parfum de lavandă ți-ar plăcea să interpretezi?

„Cred că dacă aș fi altcineva din serial mi-ar plăcea să fiu Albert, personajul interpretat de [Mihai] Smarandache, pentru că e o compoziție foarte interesantă acolo și ai cu ce să te joci”, răspunde tânărul actor.

„Și faptul că se joacă cu pușca, e bad boy”, râde el. „Da, ar fi interesant. Clar, Albert.”

Citește și: Interviu Ada Condeescu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se împarte între familie și carieră.Ce zice despre Sanda Istrate

Cum este viața în spatele camerelor de filmat? Cum au evoluat prieteniile dintre tine și ceilalți colegi în comparație cu ce se întâmpla în primul sezon?

„Cred că pot să încep prin a spune: mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de colegi absolut extraordinari și nu le mai spun colegi, deja le spun prieteni - și în adevăratul sens al cuvântului. Oameni cu care poți să ies li pot să mă simt bine și în afara filmărilor, în afara camerelor.

Oameni care sunt sinceri, sunt devotați. Oameni care se conectează, s-au conectat, de fapt, foarte bine cu mine. Și cumva cred că ăsta e cel mai frumos lucru, știi? Să știi că termini un proiect și după dacă dai un telefon: <<Bă, hai să ne vedem!>> știi că ai parte de oameni care vor asta și oameni care de-abia așteaptă să te vadă și să sharuiească ce ați mai făcut și pe unde ați mai fost”, răspunde Darisian.

Citește și: Interviu cu Ioana Flora. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conturează cea mai importantă trăsătură a personajului său

Nu uităm că ești un actor cu As-ul în mânecă. Vrei să le spui spectatorilor unde te pot vedea fizic în perioada următoare la show-urile de magie?

„În perioada următoare, mă puteți vedea pe data de 7 decembrie, de la ora 19:00 la The Fool, cel mai mare club de stand-up comedy din România, unde am spectacolul intitulat <<99% minciună, 1% magie>>, un spectacol dedicat în cinstea bunicului meu, care, din păcate, nu mai e printre noi. Și este un spectacol 100% interactiv. E despre gândurile celor din sală, despre alegerile lor și despre viitorul pe care ei îl creează. E foarte interesant! Și e pentru adulți” anunță Darisian Luncanu.

Eric Aradits ți-a lansat o provocare. Vrem să te rugăm să îi lansezi și tu una, înainte de a da curs ideii prietenului tău. Ce l-ai pune să facă în doar 30 de secunde?

„În doar 30 de secunde pe Eric l-aș pune să facă (...) cinci backflipuri”, râde tânărul actor.

Eric Aradits acceptă provocarea și ”se dă peste cap” pentru Darisian Luncanu, care este foarte atent ca prietenul său să respecte propunerea.

Citește și: Elena Mogâldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre cununia religioasă. Când are loc nunta cu Bubu Cernea

Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

colaj darisian luncanu
+18
Mai multe fotografii

Telespectatorii îi pot urmări pe Eric Aradits și pe Darisian Luncanu în serialul Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile t...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Pilotul unui avion Ryanair a leșinat înainte de aterizarea la Cluj-Napoca. Aeroportul a fost închis câteva ore Pilotul unui avion Ryanair a leșinat înainte de aterizarea la Cluj-Napoca. Aeroportul a fost închis câteva ore

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor
Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x