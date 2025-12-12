Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 41, 12 decembrie 2025. Teo primește o propunere surprinzătoare din partea Andei

În episodul 41 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 12 decembrie 2025, Teo îi anunță pe bunicii lui Călin că vor pleca după parastas, așa cum stabiliseră inițial. Ștefan o întrerupe pentru a o duce la Anda. „Vreau să faci ceva pentru mine ca să plec liniștită la București”, îi spune Anda. „Știu ce ți-a propus Andrei și mi se pare o idee foarte bună. Dacă eu nu o să mai fiu aici, vreau să rămâi tu în locul meu!”

Vineri, 12.12.2025, 22:30