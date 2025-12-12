Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 41, 12 decembrie 2025. Teo se arată îngrijorată de stare de sănătate a Andei: Ai tensiunea cam mare!

În episodul 41 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 12 decembrie 2025, Anda și Ștefan vin la cabinet. Teo o asigură că totul este bine atât cu ea, cât și cu sarcina. Teo îi spune că are tensiunea un pic mare: „Trebuie să te menajezi și tu!” Tânăra îi cere să facă niște analize și consultul cu medicul. Anda o roagă să nu-i spună nimic lui Ștefan.

