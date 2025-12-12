Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 42, 12 decembrie 2025. Puiu vrea să revină la Primărie, iar Albert plănuiește să o omoare pe Anda

În episodul 42 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 12 decembrie 2025, Puiu îi spune Lăcrămioarei că nu a primit postul la București și îi cere să-și dea demisia și să se întoarcă el la Primărie. Silvia surprinsă în mașină de Albert.Aceasta îi spune că nu îl poate ajuta, dar îi dezvăluie și sarcina Andei și că are în plan să se căsătorească: „Începe o viață nouă!” „Dacă așa stă situația, cred c-ar fi mai bine să moară!” amenință Albert cu zâmbetul pe buze.

Vineri, 12.12.2025, 23:29