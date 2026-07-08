Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au transmis că, în fiecare an, pe litoralul românesc sunt semnalate cazuri de delfini şi marsuini eşuaţi, fenomenul fiind monitorizat de cercetători şi de organizaţii specializate.

De ce eșuează marsuinii și delfinii pe litoralul românesc. Explicațiile oferite de Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” | Captură Facebook

Reprezentanții muzeului au mai adăugat că fiecare exemplar găsit oferă informații importante despre starea de sănătate a cetaceelor din Marea Neagră, potrivit unei postări făcute pe pagina oficială de Facebook.

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Ce explicații au oferit specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Reprezentanţii muzeului au explicat că marsuinul este cea mai mică specie de cetaceu din Marea Neagră şi una dintre cele trei specii care trăiesc în mod natural în apele noastre, iar toate sunt specii strict protejate.

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Ei au menţionat că o cauză exactă a morţii unui exemplar poate fi stabilită doar prin investigaţii de specialitate, însă biologii marini iau în considerare mai mulţi factori. O cauză frecventă o reprezintă capturarea accidentală în plasele de pescuit.

Potrivit specialiștilor, marsuinii vânează aproape de fundul mării și pot rămâne prinși în plasele din monofilament, fără a mai putea ajunge la suprafață pentru a respira.

De asemenea, poluarea, bolile sau paraziţii pot contribui la mortalitatea cetaceelor, prin slăbirea sistemului imunitar şi favorizarea unor infecţii severe.

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au mai afirmat că activităţile militare şi zgomotul subacvatic pot duce la eşuarea delfinilor şi marsuinilor pe litoralul românesc şi au explicat că sonarele militare puternice folosite de navele de război şi submarine pot perturba grav sistemul de orientare al cetaceelor.

Reprezentanţii muzeului au mai adăugat că un marsuin dezorientat sau rănit acustic nu mai poate vâna şi poate sfârşi prin a eşua la mal.

„Activităţile militare şi zgomotul subacvatic sunt, de asemenea, investigate de specialişti. Sonarele militare puternice folosite de navele de război şi submarine pot perturba grav sistemul de orientare (ecolocaţia) al cetaceelor. Exploziile minelor marine sau bombardamentele subacvatice pot provoca hemoragii interne, embolii sau leziuni ale urechii interne. Un marsuin dezorientat sau rănit acustic nu mai poate vâna şi poate sfârşi prin a eşua la mal”, au transmis specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Aceștia recomandă cetăţenilor care găsesc un delfin sau un marsuin eşuat să nu îl atingă, să nu încerce să îl mute şi să anunţe organizaţia Mare Nostrum sau autorităţile competente pentru ca specialiştii să poată investiga cazul.

„Marea nu este doar destinația vacanțelor noastre, ci și habitatul unor specii protejate. Înțelegerea și respectarea vieții marine sunt pași esențiali pentru conservarea biodiversității Mării Negre”, au adăugat ei.

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