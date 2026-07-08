Antena Căutare
Home Lifestyle Animale De ce eșuează marsuinii și delfinii pe litoralul românesc. Explicațiile oferite de Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

De ce eșuează marsuinii și delfinii pe litoralul românesc. Explicațiile oferite de Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au transmis că, în fiecare an, pe litoralul românesc sunt semnalate cazuri de delfini şi marsuini eşuaţi, fenomenul fiind monitorizat de cercetători şi de organizaţii specializate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 20:31 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 20:40
De ce eșuează marsuinii și delfinii pe litoralul românesc. Explicațiile oferite de Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” | Captură Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Reprezentanții muzeului au mai adăugat că fiecare exemplar găsit oferă informații importante despre starea de sănătate a cetaceelor din Marea Neagră, potrivit unei postări făcute pe pagina oficială de Facebook.

Citește și: Care este motivul pentru care pisicile se freacă pe lângă picioarele stăpânilor. Ce mesaj important transmit

Ce explicații au oferit specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Reprezentanţii muzeului au explicat că marsuinul este cea mai mică specie de cetaceu din Marea Neagră şi una dintre cele trei specii care trăiesc în mod natural în apele noastre, iar toate sunt specii strict protejate.

Articolul continuă după reclamă

Ei au menţionat că o cauză exactă a morţii unui exemplar poate fi stabilită doar prin investigaţii de specialitate, însă biologii marini iau în considerare mai mulţi factori. O cauză frecventă o reprezintă capturarea accidentală în plasele de pescuit.

Potrivit specialiștilor, marsuinii vânează aproape de fundul mării și pot rămâne prinși în plasele din monofilament, fără a mai putea ajunge la suprafață pentru a respira.

De asemenea, poluarea, bolile sau paraziţii pot contribui la mortalitatea cetaceelor, prin slăbirea sistemului imunitar şi favorizarea unor infecţii severe.

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au mai afirmat că activităţile militare şi zgomotul subacvatic pot duce la eşuarea delfinilor şi marsuinilor pe litoralul românesc şi au explicat că sonarele militare puternice folosite de navele de război şi submarine pot perturba grav sistemul de orientare al cetaceelor.

Reprezentanţii muzeului au mai adăugat că un marsuin dezorientat sau rănit acustic nu mai poate vâna şi poate sfârşi prin a eşua la mal.

„Activităţile militare şi zgomotul subacvatic sunt, de asemenea, investigate de specialişti. Sonarele militare puternice folosite de navele de război şi submarine pot perturba grav sistemul de orientare (ecolocaţia) al cetaceelor. Exploziile minelor marine sau bombardamentele subacvatice pot provoca hemoragii interne, embolii sau leziuni ale urechii interne. Un marsuin dezorientat sau rănit acustic nu mai poate vâna şi poate sfârşi prin a eşua la mal”, au transmis specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Aceștia recomandă cetăţenilor care găsesc un delfin sau un marsuin eşuat să nu îl atingă, să nu încerce să îl mute şi să anunţe organizaţia Mare Nostrum sau autorităţile competente pentru ca specialiştii să poată investiga cazul.

„Marea nu este doar destinația vacanțelor noastre, ci și habitatul unor specii protejate. Înțelegerea și respectarea vieții marine sunt pași esențiali pentru conservarea biodiversității Mării Negre”, au adăugat ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Elanul revine în România după 200 de ani. Cum a fost posibilă reapariția istorică

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul
Observatornews.ro Cea mai mare diferență după contestații, la Evaluarea Națională. A primit 2,2 puncte în plus Cea mai mare diferență după contestații, la Evaluarea Națională. A primit 2,2 puncte în plus
Antena 3 Imagini ca în Jurassic Park. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă, la inundațiile din China Imagini ca în Jurassic Park. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă, la inundațiile din China
SpyNews Tatăl fetiței bătute pe stradă de propria mamă, în Constanța, s-a întors de urgență în țară. Bărbatul era plecat în Dubai Tatăl fetiței bătute pe stradă de propria mamă, în Constanța, s-a întors de urgență în țară. Bărbatul era plecat în Dubai
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Pomeranian: cât costă și ce influențează prețul acestei rase populare
(P) Pomeranian: cât costă și ce influențează prețul acestei rase populare
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) De ce caută tot mai mulți români pisici în 2026. Ce trebuie să știi înainte să adopți sau să cumperi una
(P) De ce caută tot mai mulți români pisici în 2026. Ce trebuie să știi înainte să adopți sau să cumperi una
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii.... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!”
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!” BZI
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice Jurnalul
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027 Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x