Filmele de top ale lunii septembrie. Ce producții trebuie să vezi neapărat toamna aceasta pe AntenaPLAY

În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se bucură de unele dintre cele mai interesante producții! De la emisiuni fenomen precum Asia Express și cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, până la cele mai tari seriale, documentare, transmisiuni sportive și filme de neratat care promit adrenalină, suspans, dar și dorința de a nu închide televizorul până la ultimul minut!

Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 17:19 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 14:08
Filmele de top ale lunii septembrie disponibile pe AntenaPLAY | Arhivă proprie

În AntenaPLAY, luna septembrie vine la pachet cu o serie de filme care promit să îndeplinească toate cerințele abonaților încă de la primele minute de vizionare!

Toamna aceasta, în platforma preferată de români găsești filme românești, dar și producții în care marele actor Gerard Butler se află în rol principal, cucerindu-i chiar și pe cei mai pretențioși dintre spectatori.

Iată ce filme nu trebuie să ratezi în luna septembrie în AntenaPLAY.

Filmele de top ale lunii septembrie. Ce producții trebuie să vezi neapărat toamna aceasta pe AntenaPLAY

AntenaPLAY continuă să își bucure publicul cu o selecție atentă de filme care promit să îi facă pe abonați să trăiască emoțiil la intensitate maximă.

Spectatorii au la dispoziție o gamă largă de genuri, de la dramă, thriller, horror și fantasy, până la acțiune, comedie și mister. Iată o prezentare a celor mai recente lansări disponibile pe platformă.

Miami Bici (2020)

Miami Bici este un film de comedie românesc care urmărește aventura a doi prieteni (Ilie Piciu și Ion Bilă interpretați de actorii Codin Maticiuc și Matei Dima) care provin dintr-un oraș mic din România. Cei doi aleg să fugă din țară de iarna grea și ajung la Miami în căutarea îmbogățirii rapide.

Visul american se transformă într-o serie de aventuri periculoase, iar încercările lor de a-și găsi un rost iau o turnură neașteptată atunci când noul lor șef se dovedește a fi un interlop.

Miami Bici 2 (2023)

Miami Bici 2 este continuarea filmului de comedie Miami Bici, în care Piciu și Bilă decid să se mute din Miami în Los Angeles, fiind atrași de o nouă oportunitate de afaceri oferită de un client român.

Totul pare promițător, însă cei doi descoperă rapid că au intrat, fără să-și dea seama, în lumea periculoasă a mafiei specializate în fraude cu carduri.

Investitorii (2021)

Investitorii este un film de comedie românesc în care actorii Codin Maticiuc, Cosmin Natanticu și Andrei Mateiu interpretează rolurile a unor prieteni și colegi de muncă la o fabrică de piese auto dintr-un orășel de provincie.

Rutina lor este zdruncinată când fabrica este vândută investitorilor străini, iar cei trei sunt concediați, dar primesc compensații echivalente cu 12 salarii. Tavi ia inițiativa și își convinge prietenii să meargă într-o escapadă de weekend cu banii, dar niciunul dintre ei nu își imaginează că acest weekend le va schimba complet viața.

După o noapte nebună se gândesc să se întoarcă acasă, dar se rătăcesc și ajung la marginea unei localități, dezorientați și fără combustibil. Aici sunt confundați de localnici cu investitori străini interesați de afacerile locale.

A Family Man (2016)

A Family Man este o dramă care urmărește viața lui Dane Jensen (interpretat de marele actor Gerard Butler) care lucrează într-o agenție de recrutare din Chicago.

Atunci când șeful său se pregătește să se retragă, Dane își urmărește obiectivul de a prelua conducerea companiei, intrând într-o competiție directă cu rivala sa ambițioasă, Lynn Vogel (Alison Brie). Însă, după ce fiul său primește un diagnostic neașteptat, Dane e brusc prins între visul său profesional și dorința de a petrece timp cu familia care are nevoie de el mai mult ca niciodată.

Angel has fallen (2019)

Angel has fallen este un thriller de acțiune în care un agent al Serviciilor Secrete este acuzat pe nedrept de tentativa de asasinare a președintelui Statelor Unite, Alan Turnbull.

Folosindu-și toată forța și abilitățile, Mike Banning (interpretat de Gerard Butler) trebuie să descopere adevărata amenințare și să dezvăluie conexiunile politice profunde care duc până la Casa Albă.

Den of thieves (2018)

Den of thieves este un film de acțiune, crimă și dramă care surprinde viața unui detectiv la Departamentul Șerifului din Los Angeles, dar și a unui conducător a unei benzi formată din foști militari care își folosesc experiența pentru a scăpa de lege.

Drumurile detectivului Nick O'Brien (interpretat de Gerard Butler) și ale proaspătului eliberat condiționat, Ray Merrimen (interpretat de Pablo Schreiber), se intersectează, pe măsură ce echipa lui Merrimen pune la cale un plan elaborat pentru un jaf aparent imposibil - la Banca Federală din Los Angeles.

Last seen alive (2022)

Last seen alive este un alt film de acțiune, mister și suspans, disponibil în AntenaPLAY începând cu luna septembrie, în care abonații vor putea urmări parcursul lui Will Spann (interpretat de Gerard Butler) care se află în proces de divorț cu Lisa (interpretată de actrița Jaimie Alexander).

Când soția lui dispare misterios în timpul unei opriri la o benzinărie, disperarea lui Will de a o găsi îl conduce pe un drum întunecat, care îl obligă să fugă de autorități și să își facă singur dreptate.

Io Capitano (2023)

Io Capitano este o dramă care promite să îi țină în suspans pe abonații platformei AntenaPLAY cu viețile a doi adolescenți din Dakar, Seydou (Seydou Sarr) și Moussa (Moustapha Fall), caare pleacă spre Europa visând la libertate și o viață mai bună.

Călătoria lor se transformă într-o aventură plină de încercări: traversarea deșertului Sahara, confruntarea cu violența și umilința din centrele de detenție din Libia și lupta pentru supraviețuire în apele periculoase ale Mediteranei.

Last Night of Amore (2023)

Last Night of Amore este un film de dramă și thriller în care un locotenent de poliție (Franco Amore, interpretat de Pierfrancesco Favino), își pregătește discursul de pensionare după 35 de ani de serviciu onest.

Noaptea dinaintea retragerii sale devine cea mai lungă și dificilă din viața lui, deoarece prietenul și partenerul său de lungă durată, Dino, este ucis în timpul unui jaf cu diamante. Tot ce contează pentru Franco, cariera, dragostea pentru soția sa Viviana, prietenia și chiar viața sa, este pus în pericol. Într-un ritm alert și tensionat, Milano devine scena unui șir de evenimente dramatice, în timp ce lumina zorilor pare tot mai departe.

Boss (2022)

Boss este un film de dramă și thriller în care un șofer de ambulanță metodic (Bogdan, interpretat de Laurențiu Bănescu) participă la un jaf armat alături de alți trei bărbați pe care abia îi cunoaște.

În fuga de la locul crimei, bărbatul lovește mortal un martor, iar viața lui se prăbușește. Bântuit de vină și paranoia, Bogdan începe o anchetă obsesivă, convins că unul dintre complici manipulează ancheta poliției.

Combustion (2013)

Combustion este un film de acțiune în care Ari (Adriana Ugarte) și Navas (Alberto Ammann) formează un cuplu periculos: ea seduce bărbați bogați, iar el îi jefuiește.

Totul merge conform planului până când apare Mikel (Álex González), un tânăr pasionat de curse ilegale de mașini. În timp ce Ari încearcă să-l atragă în capcană, ajunge să se îndrăgostească de el, declanșând un joc exploziv de pasiune, crimă și trădare.

Dream Scenario (2023)

Dream Scenario este o comedie horror și fantasy care se concentrează pe parcursul lui Paul Matthews (interpretat de Nicolas Cage), un tată și soț obișnuit, care își vede viața complet dată peste cap atunci când milioane de străini încep să-l vadă în visele lor.

Aparițiile sale nocturne capătă o turnură înfricoșătoare, iar Paul e nevoit să gestioneze valul neașteptat de celebritate.

Actorii Laurențiu Bănescu, Codin Maticiuc, Matei Dima și logo AntenaPLAY pe un fundal alb
+8
Mai multe fotografii

În AntenaPLAY abonații au la dispoziție unele dintre cele mai palpitante și captivante filme, care te fac să dai play, după play, după play.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

