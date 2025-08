Thriller-ul verii se vede din august în AntenaPLAY: Nu rata The Island, povestea misterioasă care a cucerit Marea Britanie

The Island se vede în AntenaPLAY din August! Cele patru episoade promit scene pline de suspans, dramă și mister.

AntenaPLAY continuă să le ofere abonaților unele dintre cele mai bune seriale ale momentului, The Island fiind thriller-ul care promite să îi capteze pe privitori încă de la primul episod.

Platforma de streaming preferată de români nu doar că vine la pachet cu o serie de beneficii, ci îi și încântă pe utilizatori cu o multitudine de filme și seriale care creează dependență și care, cu siguranță, sunt de neratat cel puțin până la finalul verii.

The Island se vede în AntenaPLAY din august. Sorcha Groundsell și Iain Macrae dă viață personajelor principale ale serialului fenomen

The Island este un serial produs de Black Camel Pictures pentru BBC, Marea Britanie, în asociere cu All3Media International, care urmează să fie disponibil în AntenaPLAY cât de curând și care îi va ține cu sufletul la gură pe toți cei care sunt pasionați de drame, mistere și crime nerezolvate.

În rolurile principale, abonații platformei îi vor descoperi pe actorii Sorcha Groundsell, Sagar Radia, Iain Macrae și Elspeth Turner, care dau viață unor personaje cheie și care aduc în atenția privitorilor o poveste intensă bazată pe dramă și mister.

Fiind format din 4 episoade, de aproximativ o oră fiecare, și pe două planuri temporale, serialul urmărește încercarea lui Kat Crichton (Sorcha Groundsell) de a-l aduce pe Douglas (Iain Macrae) în fața justiției după ce începe să își dea seama că el este cel care și-a omorât soția.

Actrița Sorcha Groundsell dă viață unui personaj ambițios care nu se lasă până când nu obține ceea ce își dorește. Este vorba despre Kat Crichton, o tânără ofițer care investighează un caz tulburător după ce a primit oportunitatea carierei sale.

Cazul tragic o va face pe aceasta să lupte până la capăt pentru a demonstra că Douglas Maclean este cel vinovat de moartea soției sale, Mary Maclean, chiar dacă acest lucru va însemna să le dea viața peste cap celor patru copii ai cuplului.

Totuși, ideea de a se întoarce în casa din care a fugit pe vremea când era doar o adolescentă îi dă fiori teribili acesteia. Ea își va aminti permanent de evenimentele de la o petrecere de Revelion care au avut loc în urmă cu 10 ani, dar și de faptul că a fost alungată de pe insulă chiar de influentul și puternicul patriarh, Douglas Maclean, despre care, pe parcursul episoadelor, se vor afla tot mai multe detalii interesante și total neașteptate.

Ce alte producții se văd în AntenaPLAY din august

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum Retreat Vama Veche, Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc sau Transilvanian Ninja, dar şi block busters precum Ferrari, Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Aftersun și multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din august.

True Crime, povești reale care cutremură lumea, continuă seria documentarelor cu Diddy: In Plain Sight, Hunting Bedroom Predators, Casey Anthony: Where the Truth Lies, The Rise and Fall of Terrorgram sau Love Hurts: The Science of Heartbreak.

