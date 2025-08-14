„Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2 este acum pe AntenaPLAY! Prin ce aventuri trec Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu

Antena Căutare
Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu dau viață unor prieteni care trec prin numeroase aventuri, în „Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2, pe care le poți vedea pe AntenaPLAY.

Publicat: Joi, 14 August 2025, 18:43 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 15:26
În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții precum Transilvanian Ninja, Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Aftersun, Ferrari şi multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din această lună. Printre ele se numără și producția „Zăpadă, ceai și dragoste” 1 și 2, pe care nu trebuie să le ratezi.

„Zăpadă, Ceai și Dragoste” este un film SF de comedie apărut în anul 2020, regizat de Cătălin Bugean, după un scenario de Andreas Petrescu, ce poate fi văzut pe AntenaPLAY.

Acțiunea surprinde trei prieteni care, din cauza unei situații mai puțin norocoase, ajung la închisoare. Acolo, aceștia încearcă să pună la cale un plan de evare cu ajutorul unui mafiot local și chiar reușesc să scape din închisoare. Odată evadați, aceștia nu sunt cuprinși de remușcare, ci încep să pună la cale următorul jaf.

Lucrurile se complică și maim ult atunci când o poțiune cu consecințe foarte ciudate le cade în mâini. De asemenea, în joc este un diamant impresionant evaluat la 20 de milioane de dolari americani, iar aventura celor trei protagoniști capătă proporții uriașe.

Protagoniștii, adică cei trei prieteni evadați, sunt interpretați de Angel Popescu, Liviu Vârciu și Levent Sali. Din distribuție mai fac parte și nume celebre precum Dorian Popa, Alex Velea, Alina Pușcaș, Cristian Iacob, Carmen Tănase, Monica Anghel, Pepe, Paula Chirilă, Anca Dinicu, Raluka și mulți alții. Un detaliu inedit este faptul că apare și Marin Barbu, cunoscut publicului larg drept Nea Marin de la emisiunea „Poftiți pe la noi”. Filmul a fost lansat în anul 2021.

„Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc” este continuarea filmului „Zăpadă, Ceai și Dragoste”. De data aceasta, cei trei simpatici prieteni vor să evadeze iar din închisoare, dar reușesc să se teleporteze din greșeală în anul 85, în Dacia. Aici, viața nu e nici ușoară și nici lipsită de pericole. Cei trei încearcă să găsească un mod de a se întoarce în prezent și sunt supuși unor încercări dificile, totul în timp ce își dau silința să supraviețuiască problemelor specifice vremii.

Trei infractori mărunți se teleportează din greșeală în anul 85, între imperii războinice și o iubire haotică, de unde încearcă să se întoarcă în prezent, Într-o lume cu împărați, războaie și regate pe care se duc lupte grele, supraviețuirea este o adevărată provocare, dar e nevoie și de „puțin noroc”.

Vezi filmele „Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2 pe AntenaPLAY!

Filmul „Aftersun” e acum pe AntenaPLAY! Descoperă povestea emoționantă a unui tată plecat în vacanță cu fiica lui...
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Joi, 14.08.2025, 19:32 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
