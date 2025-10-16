Antena Căutare
Home Lifestyle AntenaPLAY Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”

Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”

Partidele României de la Europenele pe Echipe de Tenis de Masă se văd în AntenaPLAY!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 13:18 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 13:30
Galerie
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. | profimediaimages.ro

Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât “tricolorii”, cât și “tricolorele” vor întâlni selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 17-19 octombrie

Ambele naționale vor disputa azi, 16 octombrie, partidele din optimi. Principalele favorite ale competiției, fetele pot da peste Slovacia sau Croația mai departe, în timp ce băieții, care sunt capi de serie 6, ar putea avea un duel cu Suedia sau Polonia în următoarea fază eliminatorie.

Partidele României de la Europenele pe Echipe de Tenis de Masă se văd în AntenaPLAY

Articolul continuă după reclamă

România – Serbia, duel în optimi la masculin și feminin

În ceea ce privește naționala fetelor, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, ea vine după victorii contra Țării Galilor și Luxemburgului. În fața lor va sta Serbia (favorita 16), care are lotul format din Izabela Lupulesku (locul 17 european), Sabina Surjan (37), Aneta Maksuti (70) și Reka Bezeg (260).

Vecinele de la sud-vest ale româncelor au ajuns în faza eliminatorie după ce în grupă au pierdut cu Germania, campioana europeană en-titre, după care au învins-o pe Slovenia. România este favorită înaintea confruntării, ținând cont de statutul de cap de serie 1, dar și prin prisma palmaresului de la acest turneu final. În ultimii ani, “tricolorele” au câștigat două medalii de aur (2017, 2019) și trei de argint (2015, 2021, 2023).

Citește și: Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi

De cealaltă parte, lotul masculin al României, format din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate, el va da tot peste Serbia, care are același statut de cap de serie 16. Lotul balcanicilor e format din Dimitrije Levajac (locul 91 european), Zsolt Peto (172), Nemanja Dilas (343) și Uros Ninkovic (390). În grupe, “tricolorii” au învins Olanda și Slovacia.

După ce optimile de finală se vor disputa astăzi, vor urma sferturile vineri, semifinalele sâmbătă, iar finalele duminică.

Bernadette Szocs
+4
Mai multe fotografii

Sursă: Antena Sport

Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice” Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi
Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Super-filme de acțiune, în luna octombrie în AntenaPLAY. Vezi producțiile care te țin cu sufletul la gură
Super-filme de acțiune, în luna octombrie în AntenaPLAY. Vezi producțiile care te țin cu sufletul la gură
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x