Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 17-19 octombrie

Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 17 - 19 octombrie 2025

În weekendul 17 - 19 octombrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii.

Vineri, 17 octombrie, de la ora 20:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 00:30, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc cursa de prinst, pe Antena 3 CNN în AntenaPLAY.

Duminică, 19 octombrie, de la ora 00:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 19 octombrie, de la 22:00, va avea loc cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul The Americas (COTA) are 5.513 km, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:36.169. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2012.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

