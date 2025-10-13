Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 17-19 octombrie

Antena Căutare
Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 19-a rundă din sezonul 2025, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 13:46 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 13:46
Antena este casa Formula 1™ în România pentru următorii doi ani. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 17 - 19 octombrie 2025

În weekendul 17 - 19 octombrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii.

Vineri, 17 octombrie, de la ora 20:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 00:30, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc cursa de prinst, pe Antena 3 CNN în AntenaPLAY.

Duminică, 19 octombrie, de la ora 00:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 19 octombrie, de la 22:00, va avea loc cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul The Americas (COTA) are 5.513 km, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:36.169. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2012.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

