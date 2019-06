Cum să alegi un costum de baie în funcție de forma corpului

Vara este anotimpul cel mai călduros din an în care mersul la plaja sau la piscină devine un obicei. Ca să te pui în valaore corespunzător, este foarte important să îți alegi costumul de baie care ți se potrivește ce mai bine.

Iată câteva sfaturi utile care te vor ajuta să iei o decizie:

1. Cunoaste-ți forma corpului



Forma corpului are o pondere foarte mare in alegerea unui costum de baie si de aceea este bine sa iti dai seama in ce tipar intri. Daca poti, este bine sa iti masori soldurile in cea mai lata zona, talia in cea mai mica zona si bustul acolo unde ai circumferinta cea mai mare. Daca nu poti face acest lucru, macar fii foarte atenta la aceste zone si incearca sa ti le intiparesti in minte.



Iată principalele forme pe care le poate avea corpului unei femei:



Pară - daca soldurile tale sunt semnificativ mai mari fata de talie si fata de bust, atunci cel mai probabil ai un corp cu aceasta forma. In acest caz poti incerca un costum al carui sutien sa aiba putin burete, pentru ca sanii sa para mai mari.



Măr - daca talia ta este semnificativ mai mare decat soldurile si egala cu sau aproape la fel de mare ca pieptul, cel mai probabil ai forma de mar. Poti incerca un costum intreg, care sa iti acopere talia mai rotunjoara. De asemenea, te poti uita la costumele care sunt tot intregi, dar care nu au material pe toata partea de mijloc a corpului, ci doar o fasie pe suprafata abdomenului - cum se poate vedea in imagine.

Clepsidra - daca bustul si soldurile au cam aceeasi circumferinta, iar talia este semnificativ mai mica decat acestea, atunci ai forma clasica de clepsidra. Un astfel de corp este pus in evidenta de aproape orice costum de baie in doua piese.



Banana - daca esti subtire cam peste tot, fara sa ai o diferenta semnificativa intre solduri, talie si bust, atunci ai forma de banana. Poti incerca un costum din doua piese cu volanase sau cu un material mai bogat, pentru a da iluzia unor forma mai generoase.







2. Fii atenta la culori si materiale



Secretul unui costum de baie care sa avantajeze (si in general al oricarei piese vestimentare imbracate cu acest scop) este sa fie unul care sa iti puna in evidenta partile frumoase si care sa le mascheze pe cele cu care te mandresti mai putin. Iata si cateva sfaturi in acest sens:



- pentru a pune in evidenta o trasatura care iti place foloseste culori tari si imprimeuri in acea zona.



- pentru a masca ceva ce nu iti place, foloseste o culoare compacta. Daca ai o piele cu o nuanta pala, deschisa, foloseste tonuri de negru sau culori inchise precum grena, albastru marin, maro. Daca ai o piele mai inchisa la culoare, culorile vii pot veni foarte bine si pot ascunde ce nu doresti sa atraga atentia.



- pentru a adauga volum, la solduri sau sani, imbraca piese cu pliuri, incretituri sau volanase.



- pentru a ascunde volumul, cum ar fi in zona taliei, alege un costum intreg care sa aiba un imprimeu cu dungi verticale mai late, spre exemplu, sau care sa aiba doua bucati de material mai inchise la culoare pe margini, iar pe burta si la spate doua mai deschise la culoare (va crea iluzia de forma de clepsidra).



- nu ezita sa combini piese ale unor costume diferite. Poti, spre exemplu, sa iei un sutien intr-o nuanta aprinsa sau cu imprimeu si un slip care sa fie negru, albastru sau maro, asortat cat de cat la sutien.





3. Alege croiala potrivita



- un costum dintr-o singura piesa iti va masca talia, in cazul in care esti nemultumita de ea; alege unul intr-o singura culoare, inchisa, sau cu imprimeuri ori chiar incretituri verticale in zona abdomenului.



- un costum in stilul anilor '40, cu un slip cu talie inalta, poate de asemenea sa mascheze o parte dintr-o talie mai rotunjoara; la fel, este de preferat unul in nuante inchise, uni, sau cu modele verticale. Totodata, un slip cu talie inalta face ca picioarele sa para mai lungi; daca esti scunda sau daca ai trunchiul mai lung, acesta constituie o buna alegere.



- costumele tip tankini (care constau in slip si un maiou) atrag atentia in zona taliei, care ramane la vedere, fiind ideale pentru femeile cu o talie frumoasa, dar carora nu le plac soldurile sau sanii lor.

- slipul care seamana cu cel de barbat (mai lat) face ca soldurile tale sa para mai late, indiferent de culoarea piesei de imbracaminte; prin urmare, daca ai un bust mare si vrei ca si soldurile sa para la fel de mari (pentru a avea o forma de clepsidra pe ansamblu), poti apela la acest slip.

