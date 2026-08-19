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(P) Cum a devenit sneakerul piesa centrală a outfitului urban

Uită-te la o poză de acum douăzeci de ani cu oameni pe stradă și apoi la una de anul ăsta. Hainele s-au schimbat mai puțin decât crezi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 12:30 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 12:33
Cum a devenit sneakerul piesa centrală a outfitului urban
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Ce s-a schimbat radical e ce au în picioare. Pantoful clasic a ieșit din uz aproape complet, iar sneakerul a luat locul central în outfit, nu ca modă trecătoare, ci ca alegere care s-a impus pentru că are motive practice în spate.

Se vede în orice combinație și în orice sezon

Restul hainelor sunt situaționale. Paltonul îl scoți când intri undeva, geaca o pui pe scaun, eșarfa ajunge în geantă după zece minute. Încălțămintea rămâne pe tine de dimineață până seara, în interior și afară, iarna și vara.

De aici vine importanța ei disproporționată. E singura piesă care apare în absolut fiecare context în care ești văzut într-o zi. Dacă restul ținutei e neutru și pantoful e interesant, ai un outfit reușit. Invers nu funcționează.

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Consecința practică se vede în felul în care se împart banii. Mulți cumpără tricouri și pantaloni la prețuri mici și pun aproape tot bugetul pe o pereche bună, pentru că raportat la cât o poartă, socoteala iese.

Croielile largi au cerut o încălțăminte cu volum

Când pantalonii s-au lărgit, a apărut o problemă de proporție pe care puțini au anticipat-o. Un pantof subțire și plat dispare complet sub un pantalon amplu, iar silueta se termină în nimic.

Așa au apărut modelele cu talpă groasă și cu formă mai plină. Nu e un capriciu de design, e răspunsul la o problemă reală: îți trebuie ceva care să echilibreze volumul de sus. Un pantof cu prezență oprește privirea acolo unde trebuie și ține toată ținuta la un loc. Fenomenul explică de ce modele populare de New Balance 9060 au prins atât de tare la oameni care nu erau atenți la brandul ăsta înainte. Forma lor merge exact cu croielile de acum, iar asta a contat mai mult decât orice campanie.

Confortul nu mai e un compromis, e o cerință

Un pantof clasic arată bine la o oră după ce l-ai pus. La a cincea oră începi să regreți. Generația care merge mult pe jos, folosește trotineta prin oraș și stă în picioare mai mult decât recunoaște nu mai acceptă asta.

Tehnologiile din încălțămintea sportivă au ajuns exact la timp. Tălpile care amortizează, materialele ușoare și construcțiile care țin piciorul fără să-l strângă au făcut posibil un pantof pe care îl porți toată ziua fără să te gândești la el.

Aici a fost momentul de cotitură. Odată ce ai purtat ceva comod care arată și bine, nu te mai întorci. E și motivul pentru care oferte de sneakers pentru femei se epuizează rapid pe modelele care combină talpa moale cu o linie curată: sunt puține variante care rezolvă ambele lucruri deodată.

Regulile despre ce se poartă la birou s-au relaxat

Acum cincisprezece ani, sneakerii la birou erau semn că nu iei jobul în serios. Astăzi vezi oameni în funcții de conducere purtându-i cu pantalon de stofă și nimeni nu comentează.

Schimbarea a venit din două direcții deodată. Companiile de tehnologie au impus un standard mai relaxat, iar munca de acasă a mai șters o dată granițele. Când te-ai obișnuit doi ani să lucrezi în ce vrei, e greu să te întorci la pantof clasic zilnic.

Brandurile au reacționat prompt. Au apărut modele curate, într-o singură culoare, din piele, fără elemente sportive vizibile. Arată suficient de serios pentru o ședință, dar se poartă ca un pantof de mers. Cine caută adidasi de brand pentru barbati pentru contexte formale găsește acum variante care acum zece ani nu existau deloc.

Modelul spune ceva despre om

Un pantof clasic negru nu comunică nimic în afară de faptul că e negru. Un sneaker comunică mult mai mult: din ce zonă vine omul, ce ascultă, la ce e atent.

Se întâmplă pentru că fiecare model are o istorie proprie. Unele vin din baschet, altele din alergare, altele din skate sau din tenis. Cine cunoaște subiectul citește informația instant, iar cine nu îl cunoaște vede doar un pantof frumos. Ambele funcționează.

De asta oamenii vorbesc despre modelul exact, nu despre brand. Nu spun că poartă un anumit brand, spun ce model au și din ce an e. E o formă de cunoaștere care s-a răspândit foarte mult în ultimii ani.

O singură pereche bună rezolvă mai mult decât cinci mediocre

Cea mai utilă concluzie practică e că nu ai nevoie de multe. O pereche într-o culoare neutră, cu o formă care merge cu majoritatea hainelor tale, acoperă aproape tot ce faci într-o săptămână.

Restul garderobei se construiește în jurul ei mult mai ușor decât invers. Alegi hainele care merg cu pantoful, nu pantoful care merge cu fiecare haină în parte. Așa se explică de ce oamenii îmbrăcați bine par că au mereu ținute reușite fără efort.

Sneakerul a ajuns piesa centrală a outfitului urban pentru că le rezolvă deodată: se vede mereu, ține proporția, se poartă toată ziua și spune ceva despre tine. Nicio altă piesă din dulap nu îndeplinește toate patru în același timp.

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