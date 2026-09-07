Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații

Ramona Olaru a făcut declarații exclusive despre viața sa amoroasă. Cine este bărbatul cu care se vede și cum a cucerit-o!

Cine e bărbatul care a cucerit-o pe Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou. De ce nu se afișează împreună în România | Captură Instagram

Ramona Olaru a fost prezentă la avanpremiera Insula Iubirii, iar apariția vedetei de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost foarte complimentată, după ce aceasta s-a afișat fără machiaj.

Într-un interviu exclusiv pentru Spynews, Ramona Olaru a făcut declarații în premieră despre viața sa sentimentală, dezvăluind că, în prezent, se vede cu cineva.

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Ramona Olaru, declarații despre noul bărbat din viața sa: „Nu locuiește în România”

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Viața sentimentală a Ramonei Olaru a fost mereu în atenția publicului, mai ales după relațiile sale intens mediatizate. Prezentă la avanpremiera Insula Iubirii, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut mai multe declarații exclusive, dezvăluind, printre altele, că a făcut loc unei noi persoane în viața sa.

Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că povestea lor este abia la început. Potrivit afirmațiilor sale, noul bărbat din viața ei este român, însă nu locuiește în România, întâlndindu-se în afara țării.

„Mă văd cu cineva. Are, are ce-i trebuie! Nu mai este aici, în oraș. Mă duc în altă țară în oraș cu el, dacă vreau. Mă duce la cină în altă țară. E și român, dar nu locuiește în România. Nu îmi caut eu bilet, se ocupă el să vadă dacă am avion. Mă întreabă: <<Vrei să mergem la cină? Când?>>. Vineri, că atunci sunt liberă. N-am contorizat de cât timp ne vedem. Abia ne vedem și noi de câteva zile, nu e... Nu știi niciodată ce se întâmplă, dar ăsta-i adevărul”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.

În același interviu, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit și ce a atras-o la bărbatul cu care se întâlnește în prezent.

„Ce m-a atras? Curaj, tupeu, aroganță. Tupeul ăla ușor spre nesimțit, dar gen... Să știu că dedesubt este vorba despre un om bazat. Ăla care ne place nouă, de cartier... , treacă-meargă. Ăla!”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

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Ce surpriză pregătește Ramona Olaru pe plan profesional

Ramona Olaru s-a afișat fără machiaj la avanpremiera Insula Iubirii. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani mărturisește că se iubește așa naturală și nu are nicio problemă să se prezinte în acest fel.

Ramona Olaru a mai precizat că este proaspăt întoarsă din vacanță și a intrat direct în ritmul de muncă.

„Eu, știi că am obiceiul ăsta să ies nemachiată pentru că mă iubesc, în primul rând. Și, în al doilea rând, fac foarte bine, pentru că vin din vacanță. Și, când vii din vacanță, ești pregătit de muncă. Am venit, m-am și apucat de proiecte noi și mi-am ocupat toate zilele, să nu mai am timp nici la o părticică din Insulă să mă uit, naibii ei! Dar o să găsesc. Foarte bine merge, foarte bine, extraordinar de bine!”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.

Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a mai dezvăluit că pregătește o surpriză pe plan profesional, urmând să joace într-un film românesc de comedie, în care va avea rolul principal.

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte.

Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență, pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmăm pentru un film”, a mai spus Ramona Olaru pentru sursa citată.

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Superba vedetă nu ia în calcul renunțarea la televiziune, aceasta fiind o parte importantă din viața ei. Deși este deschisă proiectelor cinematografice, nu intenționează să renunțe la ce face în prezent.

„Să renunț la televiziune de tot? Niciodată. Niciodată. Poate când voi avea 60 de ani și vor avea ăștia nevoie de un rol de mamaie într-un film și eu nu mai pot să fiu aia sexy de la Neatza, deși o să fiu și atunci... Da. Până atunci, nu. Bineînțeles, suntem frumoase la toate vârstele, nu zic nu, dar știi cum e, la fiecare vârstă te adaptezi la un anumit domeniu sau la o anumită activitate.”, a mai zis Ramona Olaru, în interviul pentru Spynews.