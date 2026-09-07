Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații

Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații

Ramona Olaru a făcut declarații exclusive despre viața sa amoroasă. Cine este bărbatul cu care se vede și cum a cucerit-o!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 09:15 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 10:29
Cine e bărbatul care a cucerit-o pe Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou. De ce nu se afișează împreună în România | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ramona Olaru a fost prezentă la avanpremiera Insula Iubirii, iar apariția vedetei de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost foarte complimentată, după ce aceasta s-a afișat fără machiaj.

Într-un interviu exclusiv pentru Spynews, Ramona Olaru a făcut declarații în premieră despre viața sa sentimentală, dezvăluind că, în prezent, se vede cu cineva.

Citește și: Ramona Olaru și-a cumpărat o mașină de zeci de mii de euro. Cum arată noul bolid al vedetei de la Neatza

Ramona Olaru, declarații despre noul bărbat din viața sa: „Nu locuiește în România”

Articolul continuă după reclamă

Viața sentimentală a Ramonei Olaru a fost mereu în atenția publicului, mai ales după relațiile sale intens mediatizate. Prezentă la avanpremiera Insula Iubirii, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut mai multe declarații exclusive, dezvăluind, printre altele, că a făcut loc unei noi persoane în viața sa.

Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că povestea lor este abia la început. Potrivit afirmațiilor sale, noul bărbat din viața ei este român, însă nu locuiește în România, întâlndindu-se în afara țării.

„Mă văd cu cineva. Are, are ce-i trebuie! Nu mai este aici, în oraș. Mă duc în altă țară în oraș cu el, dacă vreau. Mă duce la cină în altă țară. E și român, dar nu locuiește în România. Nu îmi caut eu bilet, se ocupă el să vadă dacă am avion. Mă întreabă: <<Vrei să mergem la cină? Când?>>. Vineri, că atunci sunt liberă. N-am contorizat de cât timp ne vedem. Abia ne vedem și noi de câteva zile, nu e... Nu știi niciodată ce se întâmplă, dar ăsta-i adevărul”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.

În același interviu, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit și ce a atras-o la bărbatul cu care se întâlnește în prezent.

„Ce m-a atras? Curaj, tupeu, aroganță. Tupeul ăla ușor spre nesimțit, dar gen... Să știu că dedesubt este vorba despre un om bazat. Ăla care ne place nouă, de cartier... , treacă-meargă. Ăla!”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

Citește și: Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux

Ce surpriză pregătește Ramona Olaru pe plan profesional

Ramona Olaru s-a afișat fără machiaj la avanpremiera Insula Iubirii. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani mărturisește că se iubește așa naturală și nu are nicio problemă să se prezinte în acest fel.

Ramona Olaru a mai precizat că este proaspăt întoarsă din vacanță și a intrat direct în ritmul de muncă.

„Eu, știi că am obiceiul ăsta să ies nemachiată pentru că mă iubesc, în primul rând. Și, în al doilea rând, fac foarte bine, pentru că vin din vacanță. Și, când vii din vacanță, ești pregătit de muncă. Am venit, m-am și apucat de proiecte noi și mi-am ocupat toate zilele, să nu mai am timp nici la o părticică din Insulă să mă uit, naibii ei! Dar o să găsesc. Foarte bine merge, foarte bine, extraordinar de bine!”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.

Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a mai dezvăluit că pregătește o surpriză pe plan profesional, urmând să joace într-un film românesc de comedie, în care va avea rolul principal.

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte.

Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență, pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmăm pentru un film”, a mai spus Ramona Olaru pentru sursa citată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Superba vedetă nu ia în calcul renunțarea la televiziune, aceasta fiind o parte importantă din viața ei. Deși este deschisă proiectelor cinematografice, nu intenționează să renunțe la ce face în prezent.

„Să renunț la televiziune de tot? Niciodată. Niciodată. Poate când voi avea 60 de ani și vor avea ăștia nevoie de un rol de mamaie într-un film și eu nu mai pot să fiu aia sexy de la Neatza, deși o să fiu și atunci... Da. Până atunci, nu. Bineînțeles, suntem frumoase la toate vârstele, nu zic nu, dar știi cum e, la fiecare vârstă te adaptezi la un anumit domeniu sau la o anumită activitate.”, a mai zis Ramona Olaru, în interviul pentru Spynews.

Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția... Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Da...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! „Eram smecher! Ajungeam repede”. Ce a ajuns să facă acum Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! &#8222;Eram smecher! Ajungeam repede&#8221;. Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
SpyNews De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață”
Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru”
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT BZI
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat Jurnalul
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11.
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11. Kudika
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip Redactia.ro
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x