Ce este mastopexia, intervenția estetică la nivelul bustului. Daiana Anghel a trecut recent printr-o astfel de operație

Descoperă în rândurile de mai jos ce este mastopexia, intervenția estetică la nivelul bustului pe care și-a făcut-o recent Daiana Anghel.

Daiana Anghel și-a făcut, de curând, o operație de mastopexie. La câteva zile după intervenție, influencerița a făcut declarații despre intervenție, dar și despre perioada de recuperare.

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Daiana Anghel, primele declarații după intervenția de la nivelul bustului

După cinci zile de la intervenția de mastopexie, Daiana Anghel a făcut declarații în mediul online. Influencerița a dezvăluit că nu și-a pus implanturi, iar recuperarea merge foarte bine. Ea a mai precizat că, treptat, a reușit să se regleze și cu somnul, fiind nevoită să se obișnuiască să doarmă pe spate.

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„Nu mi-a pus implanturi. (...) Recuperarea merge foarte bine. Totul merge foarte bine, mi-a dat ieri fașa elastică jos. Acum, am rămas cu niște pansamente micuțe și cu bustiera pe care trebuie să o port nonstop, timp de 45 de zile. Am reușit să mă reglez cu dormitul pe spate noaptea, am și pernă specială și sunt bine din punctul acesta de vedere, doar că, între timp, am răcit”, a spus Daiana Anghel pe Instagram.

Vedeta din mediul online mai spunea că situația s-a schimbat puțin din cauza unei răceli care a apărut după operație.

De asemenea, Daiana Anghel a mai mărturisit că își petrece majoritatea timpului în casă, fiind atentă cu activitățile pe care le face, pentru a elimina orice risc de a se accidenta. Acest lucru reprezintă o neplăcere pentru ea, dat fiind faptul că este o persoană activă.

„Acum mă ține noaptea trează răceala! Nu pot să respir ca lumea și pentru că am și o tuse seacă, noaptea în special, care mă trezește din somn. Răceala întreține inflamația și nu e chiar situația ideală într-o perioadă de recuperare postoperatoriu.

Fac ceea ce pot, și cu suplimente, și cu ceea ce mi-a dat el să iau. În rest, stau în casă pentru că în această perioadă este foarte important să mă protejez, să nu risc să mă lovesc la sâni (...) Simt lipsa mișcării foarte mult. Nu am voie momentan (...) Dar, sunt atât de fericită de rezultat, de cum a ieșit intervenția, încât nu mă interesează deloc că această perioadă de recuperare poate să prezinte mici zone de disconfort”, a mai adăugat Daiana Anghel, pe Instastory.

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Ce este mastopexia, intervenția estetică la nivelul bustului

Mastopexia sau liftingul mamar este o procedură chirurgicală menită să remodeleze forma sânului, însă nu și volumul acestuia, în cazul în care nu se optează și pentru implant mamar, potrivit unui site de specialitate.

Procedura de ridicare a sânilor poate fi:

cu implanturi (mastopexie cu augmentare) - combină liftingul mamar cu inserția de implanturi pentru a crește dimensiunea și plenitudinea sânilor, ridicând și, totodată, remodelând sânii;

fără implanturi (mastopexie tradițională sau lifting mamar fără implanturi) - implică ridicarea și remodelarea țesutului mamar fără adăugarea de implanturi.

În al doilea caz, chirurgul îndepărtează excesul de piele și strânge țesutul din jur pentru a recontura sânul, mai notează sursa citată mai sus.

Mastopexia sau operație de ridicare a sânilor este posibilă în mai multe situații, însă, în general, este o opțiune atunci când o femeie este nemulțumită de aspectul sânilor săi. Scopul intervenției este de a reconstrui sânul, dacă acesta și-a modificat forma în urma variațiilor de greutate, după sarcină și alaptare sau din cauza geneticii.

Procedura presupune îndepărtarea pielii în exces pentru a compensa pierderea de elasticitate, care contribuie la cădere, repoziționarea mamelonului și areolei, precum și remodelarea țesutului mamar pentru a îmbunătăți conturul și fermitatea, potrivit site-ului de specialitate.

Operația nu schimbă neapărat volumul sânului, dar se poate face împreună cu un implant mamar, dacă se dorește și mărire.