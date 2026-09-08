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Ce se întâmplă cu moștenirea dacă părintele lasă totul unui singur copil. Legea îi protejează și pe ceilalți moștenitori

Un părinte poate stabili prin testament cine îi poate primi averea după deces, însă, în România, această libertate este limitată de prevederile Codului civil privind rezerva succesorală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 13:37 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 14:18
Ce se întâmplă cu moștenirea dacă părintele lasă totul unui singur copil. Legea îi protejează și pe ceilalți moștenitori | Shutterstok
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Părintele poate decide prin testament cine va primi bunurile sale după ce moarte, însă libertatea de a dispune de avere nu este nelimitată. Codul civil din România protejează anumite categorii de moștenitori prin rezerva succesorală.

Astfel, simplul fapt că există un testament prin care întreaga avere este lăsată unui singur copil nu înseamnă automat că ceilalți urmași nu mai au niciun drept asupra moștenirii, potrivit bizbrasov.ro.

Această regulă este importantă mai ales în familiile numeroase, în care, poate, unul dintre părinți dorește să favorizeze un singur copil.

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Ce este rezerva succesorală și cine poate beneficia de ea

Codul civil stipulează că rezerva succesorală reprezintă partea din moștenire la care anumite persoane au dreptul chiar împotriva voinței defunctului, exprimată prin liberalități sau dezmoștenire. Printre moștenitorii rezervatari se află soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați ai defunctului.

În cazul în care există mai mulți copii, cea mai importantă regulă este cea referitoare la cuantumul rezervei.

Potrivit art. 1088 din Codul civil, rezerva fiecărui moștenitor rezervatar reprezintă jumătate din cota succesorală pe care acesta ar fi primit-o dacă moștenirea s-ar fi împărțit potrivit legii, fără testament sau dezmoșteniri, potrivit sursei citate mai sus.

Așadar, un părinte nu poate folosi testamentul pentru a elimina dreptul unui copil la rezerva succesorală. În schimb, poate folosi partea din avere care nu este protejată de această rezervă pentru a avantaja un anumit copil și care se numește cotitate disponibilă.

Cotitatea disponibilă este definită de Codul civil drept partea din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care defunctul poate dispune liber prin liberalități.

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De exemplu, un părinte are doi copii, nu există un soț supraviețuitor, iar averea care intră în succesiune valorează 400.000 de lei. Fără testament, fiecare copil ar avea o cotă legală de 50%, adică 200.000 de lei.

Rezerva succesorală a fiecărui copil este jumătate din această cotă, respectiv 25% din întreaga moștenire. Fiecare copil are o rezervă de 100.000 de lei.

Părintele poate dispune liber de partea rămasă, adică de 50% din moștenire. Prin testament, el poate favoriza unul dintre copii, dar celălalt copil trebuie să își poată primi rezerva succesorală dacă o solicită și sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul de față, testamentul ar putea conduce la o împărțire de 300.000 de lei pentru copilul favorizat și 100.000 de lei pentru celălalt. Nu poate însă produce, prin el însuși, efectul de a lăsa celui favorizat 400.000 de lei și de a anula dreptul celuilalt copil la rezerva sa.

Calculul concret poate fi diferit dacă există și soț supraviețuitor, alți moștenitori sau donații făcute în timpul vieții.

Ce se întâmplă cu urmașul a cărui rezervă succesorală a fost afectată

Dacă un testament încalcă rezerva succesorală nu înseamnă că întregul testament devine automat nul. Codul civil prevede un mecanism diferit, numit reducțiunea liberalităților excesive.

Potrivit art. 1092, după deschiderea moștenirii, liberalitățile care încalcă rezerva succesorală sunt supuse reducțiunii la cerere. Cu alte cuvinte, dreptul nu este aplicat pur și simplu din oficiu doar pentru că există un testament care favorizează un copil, notează bizbrasov.ro.

Reducțiunea poate fi cerută de moștenitorii rezervatari, de succesorii acestora și, în condițiile prevăzute de lege, de creditorii chirografari ai moștenitorilor rezervatari.

Procedura poate fi realizată prin înțelegerea celor interesați. Dacă nu există o înțelegere, reducțiunea poate fi invocată în fața instanței, pe cale de excepție sau prin acțiune, după caz. În situația în care există mai mulți moștenitori rezervatari, reducțiunea operează în limita rezervei celui care a solicitat-o și profită acestuia.

Astfel, un copil care consideră că testamentul îi afectează rezerva succesorală nu este lipsit de drepturi doar pentru că părintele a întocmit un testament în favoarea fratelui sau surorii sale.

Poate un părinte să își lase toate bunurile unui singur copil?

Dacă există mai mulți copii care au calitatea de moștenitori rezervatari, părintele nu poate încălca prin testament rezerva succesorală a celorlalți. Însă, poate să îi ofere unui copil o parte mai mare din bunuri decât cea pe care ar fi primit-o prin moștenirea legală, folosind în acest scop cotitatea disponibilă.

Existența unui testament nu este singurul element care trebuie analizat. Donațiile făcute în timpul vieții pot avea, în anumite situații, relevanță la stabilirea dacă rezerva succesorală a fost încălcată. De asemenea, prezența unui soț în viață schimbă calculul cotelor succesorale.

Așadar, un părinte poate lăsa prin testament mai mult unui singur copil, dar nu poate dispune liber de partea din avere rezervată prin lege celorlalți moștenitori rezervatari.

Dacă o dispoziție testamentară depășește cotitatea disponibilă și afectează rezerva unui copil, acesta poate cere reducțiunea liberalității excesive, în condițiile prevăzute de Codul civil, potrivit sursei citate mai sus.

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